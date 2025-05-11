«Полуничний сезон» розпочато: коли ціни на ягоди почнуть падати

Продажі фермерами полуниці, за якою потрібно вміти правильно доглядати, почалися практично на всій території України.

Зокрема, в Івано-Франківській області у фермерському господарстві у приміському селі Чукалівка зібрали перші 100 кг ягід. Вважається, що саме ця подія розпочинає «полуничний сезон», пише «Укрінформ».

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«Ми вже відкрили сезон полуниці. Зібрали перші 100 кг ягід. Затримка була через заморозки у квітні, але наша стратегія — це закритий ґрунт, аби не відчувати примхи погоди», — розповів власник господарства «Беррі Прикарпаття» Богдан Лутчин .

За його словами, нині оптова ціна на полуницю у господарстві становить 180 грн за кілограм. Втім, вже за тиждень-два очікують, що ціна на ягоду буде знижуватись.

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Зараз у господарстві збирають ягоди через день.

«За тиждень почнеться повноцінний збір, який триватиме щодня. У нас цікава схема — коли у людей ягода починається на відкритому ґрунті, у нас вона закінчується. Тоді і ціна на ягоду падає. Потім у нас ягода три тижні дозріває і починається той період, коли у людей вже закінчується. Ми збираємо полуницю від травня до листопада», — сказав фермер.

Він розповів, що у «Беррі Прикарпаття» починали вирощувати полуницю на відкритому ґрунті. В один сезон довелось викинути до 7 т врожаю. Тому тепер вирощують у теплицях.

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«У середині червня ягоду з цього поля ми продаватимемо на місцевому ринку Франківська», — зазначив Лутчин.

Він прогнозує, що ціна на полуницю в цьому році буде вищою, ніж торік. На це вплинули квітневі заморозки та інші фактори.

Зазначимо, що за даними сайту Minfin, у столиці ціни набагато вищі. Взагалі у супермаркетах бюджетної полуниці не знайти.

В Україні середня вартість 1 кілограма ягід у травні становить 299 грн. Порівняно з лютим продукт подешевшав на 45%, оскільки тоді полуницю продавали орієнтовно за 549 ​​грн/кг.

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Висока ціна пояснюється імпортом ягоди — товар привозять із-за кордону, тому впливають логістика, вартість палива, нестабільність курсу долара/євро та інші фактори.



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