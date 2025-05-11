- 21:01 Любить калій й не проти поливу: як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарні врожаї
- 20:35 Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини
- 20:09 Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти
- 20:03 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:54 Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня
- 19:46 Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса
- 19:26 Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти
- 19:19 «Барселона» — «Реал»: відеоогляд неймовірного матчу з хет-триком та сімома голами
- 18:52 Допоможе білий оцет: як правильно очищати унітаз
- 18:23 Скільки ракет щомісяця виробляє рф: стали відомі подробиці
- 18:05 Дякуємо за любов: Потап і Настя вперше за довгий час показали своїх мам
- 17:53 Шукає вихід: Макрон оцінив пропозицію кремля щодо відновлення переговорів
«Полуничний сезон» розпочато: коли ціни на ягоди почнуть падати
Продажі фермерами полуниці, за якою потрібно вміти правильно доглядати, почалися практично на всій території України.
Зокрема, в Івано-Франківській області у фермерському господарстві у приміському селі Чукалівка зібрали перші 100 кг ягід. Вважається, що саме ця подія розпочинає «полуничний сезон», пише «Укрінформ».
«Ми вже відкрили сезон полуниці. Зібрали перші 100 кг ягід. Затримка була через заморозки у квітні, але наша стратегія — це закритий ґрунт, аби не відчувати примхи погоди», — розповів власник господарства «Беррі Прикарпаття» Богдан Лутчин .
За його словами, нині оптова ціна на полуницю у господарстві становить 180 грн за кілограм. Втім, вже за тиждень-два очікують, що ціна на ягоду буде знижуватись.
Зараз у господарстві збирають ягоди через день.
«За тиждень почнеться повноцінний збір, який триватиме щодня. У нас цікава схема — коли у людей ягода починається на відкритому ґрунті, у нас вона закінчується. Тоді і ціна на ягоду падає. Потім у нас ягода три тижні дозріває і починається той період, коли у людей вже закінчується. Ми збираємо полуницю від травня до листопада», — сказав фермер.
Він розповів, що у «Беррі Прикарпаття» починали вирощувати полуницю на відкритому ґрунті. В один сезон довелось викинути до 7 т врожаю. Тому тепер вирощують у теплицях.
«У середині червня ягоду з цього поля ми продаватимемо на місцевому ринку Франківська», — зазначив Лутчин.
Він прогнозує, що ціна на полуницю в цьому році буде вищою, ніж торік. На це вплинули квітневі заморозки та інші фактори.
Зазначимо, що за даними сайту Minfin, у столиці ціни набагато вищі. Взагалі у супермаркетах бюджетної полуниці не знайти.
В Україні середня вартість 1 кілограма ягід у травні становить 299 грн. Порівняно з лютим продукт подешевшав на 45%, оскільки тоді полуницю продавали орієнтовно за 549 грн/кг.
Висока ціна пояснюється імпортом ягоди — товар привозять із-за кордону, тому впливають логістика, вартість палива, нестабільність курсу долара/євро та інші фактори.
Раніше ми розповідали, що буде з цінами на курятину та свинину.
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами