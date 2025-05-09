Курятина та свинина подорожчали: що буде з цінами на м’ясо до кінця весни

За останній місяць в Україні помітно подорожчали ковбасні та м'ясні вироби. Підвищення цін на м'ясо спричинене цілим комплексом факторів, серед яких скорочення поголів'я тварин, збільшення вартості кормів та загальна економічна ситуація в країні.

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Якщо порівнювати з квітнем, на початку травня всі види м'яса стали дорожчими, а окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм, пише «РБК-Україна».

Так, середня ціна на свинячу грудинку у супермаркетах зросла з 201,52 грн/кг у квітні до 210,15 грн/кг у травні. Лопатка свиняча подорожчала з 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг. Ошийок — з 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Підчеревина та ребра також стали дорожчими — середня ціна сягнула 219,00 грн/кг.

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Популярний сезонний продукт — м'ясо для шашлику — подорожчав з 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.



У травні додала в ціні й курятина. Стегнова частина в середньому коштує 124,67 грн/кг, що вище за квітневий показник (117,12 грн/кг). Гомілка зросла в ціні з 86,17 грн/кг до 94,50 грн/кг. Ціла куряча тушка подорожчала з 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг. Куряче філе теж коштує дорожче — 202,63 грн/кг проти з 188,40 грн/кг у квітні.



За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, поточне зростання цін на м'ясо пояснюється кількома ключовими факторами. Однією з основних причин подорожчання свинини є скорочення поголів'я.

«Якщо говорити за свинину, то суттєво знизилося поголів'я тварин — на -10%, якщо порівнювати рік до року», — зазначив експерт.

А вартість курятини зростає насамперед через збільшення вартості кормів, а також через стабільний попит на цей вид м'яса як на відносно дешеве джерело тваринного білка.

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В цілому основні причини підвищення цін на м'ясо в Україні такі:

- Зниження поголів'я свиней. Війна та економічні труднощі призвели до скорочення кількості свиней, що зменшує пропозицію на ринку.

- Зростання вартості кормів. Збільшення цін на зернові культури, які є основною частиною раціону птиці, підвищує собівартість виробництва курятини.

- Стабільний попит на курятину. Курятина залишається одним з найдоступніших видів м'яса, що підтримує високий попит і, відповідно, ціни.

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- Здорожчання логістики та енергоресурсів. Зростання цін на паливо та електроенергію збільшує витрати на транспортування та утримання тварин, що також відображається на кінцевій ціні продукції.

- Інфляція та курс валют. Загальна інфляція в країні та коливання курсу національної валюти також впливають на вартість, особливо на імпортні компоненти виробництва (вітаміни, обладнання тощо).

Щодо прогнозу ситуації на ринку м'яса, то зниження цін найближчим часом не очікується. Більшість виробників у галузі свинарства не планують суттєво нарощувати виробничі потужності найближчим часом, зберігаючи обережність через загальну ситуацію в країні та галузеві ризики.

За оцінками Асоціації «Свинарі України», навіть за умови реалізації заявлених планів, відновлення виробничих можливостей вітчизняного свинарства може становити лише 7−10%, тоді як фактичні втрати за різними даними коливаються від 15% до понад 30%.

Щодо курятини, то зростання вартості кормів і стабільний попит, ймовірно, продовжать підтримувати ціни на відносно високому рівні.

Зазначимо, що останнім часом в Україні подешевшало пальне. Незмінною залишилася лише ціна бензину марки А-95 «Преміум». Це відбулося після того, як з 1 травня в Україні став обов'язковим продаж нового виду пального — бензину, в якому 5% об'єму має становити спирт із рослинних компонентів.

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