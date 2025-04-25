Полуниця не пробачає помилок: аграрій назвав 5 недоліків, які потрібно негайно усунути на дачі

Поки фермер-фахівець з Харківщини розповідав про секрети вирощування кропу, які часто не враховують дачники, аграрій з Київщини Валерій вирішив ще раз нагадати читачам свого Youtube-каналу про те, чому у деяких дачників полуниця росте слабше, цвіте гірше і дає менше ягід.

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«Навесні полуниця прокидається і закладає майбутній врожай, але саме зараз багато хто робить помилки, через які ягоди можуть вирости несмачними і не великими», — звернувся Валерій до своїх однодумців.

Перша причина, за його словами — це недостатній полив рослин навесні. Деякі дачники недооцінюють потребу полуниці у волозі, вона росте сухою, і тому не може сформувати достатню кількість квіткових бруньок і це напряму вплине на урожай.

«Слідкуйте, щоб саме на старті росту ґрунт не пересихав», — радить Валерій.

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Друга помилка — перебільшення з азотом у підживленні. Надлишок азоту стимулює активний ріст листя, але пригнічує цвітіння та формування зав'язі, тому важливо використовувати збалансоване добриво, де азоту більше, але не занадто.

Валерій з дружною застосовують підживку з формулою «15 грам азоту + 7 грам фосфору + 7 грам калію» — в ній є не тільки азот, а й фосфор з калієм — це потрібно для розвитку коренів та майбутніх ягід.

Третя помилка — полив полуниці. Якщо це робити крижаною водою прямо з колодязю чи з-під крану, це може загальмувати розвиток коріння кущів.

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«У холоді рослина зупиняється в рості, тому полив краще здійснювати, коли вода вже трохи нагріта на сонці», — певен аграрій.

Помилка № 4 — стара мульча, яка залишилася з осені. Цілком ймовірно, що вона стала джерелом грибкових захворювань

чи притулком для шкідників. Тож весною її краще прибрати або замінити на свіжу.

Помилка № 5 полягає у глибокому розпушуванні ґрунту біля кущів — оскільки коріння полуниці розташовується дуже близько до поверхні, можна легко пошкодити рослину і вона надовго пригальмує в рості. Краще просто обережно розпушити міжряддя.

Також господар розповів про досвід використання міні-парника зі спанбонду, завдяки якому над грядкою з полуницею створюється особливий мікроклімат, тож вона дозріває швидше на 7−14 днів.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про натуральне добриво для полуниці.

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