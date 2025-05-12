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«Кремлівський пацієнт гранично відвертий. Він дав зрозуміти, що попереду — вічна війна»: Олександр Невзоров про «переговорну» пропозицію путіна
«Цієї ночі кремлівський пацієнт був гранично відвертим. Граючи ботоксом щік він дав зрозуміти, що попереду — вічна війна, у вирву якої поступово всмокче Європу, а за нею і весь світ, — так прокоментував пропозицію господаря кремля про відновлення припинених у 2022 році переговорів з Україною в Стамбулі, де українській стороні фактично запропонували капітуляцію, Олександр Невзоров. — Путінська заява — це гарантія того, що на людей чекають роки гною, болю та урочистості зухвалого зла.
Жодні інші варіанти путіна не цікавлять і не розглядатимуться. Перспектива одна — вічна війна до усунення першопричини, тобто самого путіна.
Його «Стамбульський хід» — лайнова вистава. Путінські назгули тупо транслюватимуть нахабство і стандартні ультиматуми москви. «Стамбул» лише загострить та підвищить градуси люті. Маніяк наполягатиме на своєму, дарованому йому «богом та історією» праві вбивати, грабувати та окуповувати. Нічого іншого у його репертуарі немає.
Величезною помилкою Європи та її ЗМІ була ігнорація виразного медичного підґрунтя цієї війни. Наразі, на четвертому році, після нічної вистави, зрозуміло, що розглядати поведінку путіну поза клінічним контекстом — абсолютно безглуздо.
Психіатрична тема спочатку мала домінувати і визначати суть проблеми. Але це втрачено.
росія, до речі, тріумфує. Вона вжилась у смерть; радісно в ній хлюпається і нею впивається. Вона нарешті при справі.
Тим не менш, як не було, так і немає жодного розуміння того, що росія, в принципі злоякісне утворення на тілі людства і подальше її підживлення благами цивілізації недоцільне. Тут час би перестати голосити і дивуватися; треба прийняти як належне те, що росія — це територія істот, що ворожі людям.
росія ніколи не була Європою і тепер вже точно ніколи не буде. Свій іспит на приналежність до цивілізованого світу вона як країна з тріском провалила.
путін боягузливий. Якби зі 140 мільйонів населення проти війни повстали хоча б 2 мільйони — війни б не було".
Фото зі сторінки Олександра Невзорова
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