40.24 / 40.81 45.18 / 45.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Ощадбанк» анулює частину «пенсійних» карток: які з них будуть заблоковані і коли

10:21 12 травня 2025
«Ощадбанк» анулює «неактивні» картки. Фото «Ощадбанку»

В «Ощадбанку», де раніше продовжили термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року, попередили, що картки деяких клієнтів, в тому числі й пенсіонерів, не обслуговуватимуться вже з 30 червня 2025 року.

Як пише видання «На пенсії», йдеться або про неактивні картки, а також деякі із закінченним терміном.

Зокрема, не продовжуватимуть обслуговування карток, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року.

Також будуть анульовані картки з нульовим залишком; ті, з якими протягом останніх шести місяців не проводилися фінансові операції; картки, що не використовувалися у січні-лютому 2025 року (ані в касах, ані в банкоматах, терміналах чи торговельній мережі).

РЕКЛАМА

Тим клієнтам «Ощадбанку», які отримають SMS-повідомлення щодо припинення обслуговування картки, рекомендують звернутись до відділення або зателефонувати до контакт-центру (0−800−210−800), аби перевірити інформацію.

Нагадаємо, що раніше в банку запровадили ідентифікацію на перекази понад 100 грн.

Фото зі сторінки «Ощадбанку» в соцмережах

РЕКЛАМА

1033

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Черешню люблять птахи, фото з відкритих джерел

Як віднадити птахів від малини та черешні: простий та гуманний спосіб

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня

Дівчина з валютою, фото https://depositphotos.com/

Гроші прийдуть несподівано, й у великій кількості: які знаки зодіаку розбагатіють до кінця травня

Наступний матеріал
Новини партнерів