«Ощадбанк» анулює частину «пенсійних» карток: які з них будуть заблоковані і коли

В «Ощадбанку», де раніше продовжили термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року, попередили, що картки деяких клієнтів, в тому числі й пенсіонерів, не обслуговуватимуться вже з 30 червня 2025 року.

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Як пише видання «На пенсії», йдеться або про неактивні картки, а також деякі із закінченним терміном.

Зокрема, не продовжуватимуть обслуговування карток, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року.

Також будуть анульовані картки з нульовим залишком; ті, з якими протягом останніх шести місяців не проводилися фінансові операції; картки, що не використовувалися у січні-лютому 2025 року (ані в касах, ані в банкоматах, терміналах чи торговельній мережі).

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Тим клієнтам «Ощадбанку», які отримають SMS-повідомлення щодо припинення обслуговування картки, рекомендують звернутись до відділення або зателефонувати до контакт-центру (0−800−210−800), аби перевірити інформацію.

Нагадаємо, що раніше в банку запровадили ідентифікацію на перекази понад 100 грн.

Фото зі сторінки «Ощадбанку» в соцмережах

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