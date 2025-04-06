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«Ощадбанк» ще раз продовжив термін дії платіжних карток, але попередив клієнтів

9:31 6 квітня 2025
Продовження терміну дії карток «Ощадбанку» відбувається автоматично. Фото Pixabay

Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну «Ощадбанк» періодично продовжував терміни дії платіжних карток. Це стосувалося карток, термін дії яких сплив, починаючи з 24 лютого 2024 року. Це зазвичай відбувалося автоматично.

І ось вчерговий раз в «Ощадбанку» заявили, що у зв’язку з воєнним станом банк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року.

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«Продовження відбувається автоматично. Якщо ви отримали повідомлення від банку про те, що термін дії вашої картки не буде продовжено, будь ласка зверніться до відділення „Ощадбанку“ для перевипуску картки», — попередили в фінансовій установі.

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Нагадаємо, що раніше в «Ощадбанку» запровадили обов'язкову ідентифікацію клієнтів за допомогою пароля, який отримується через SMS, для будь-якого переказу на суму понад 100 гривень.

Фото Pixabay

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