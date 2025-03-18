Для безпеки клієнтів, але українці незадоволені: Ощадбанк запровадив ідентифікацію на перекази понад 100 грн

З грудня 2024 року в Україні діють обмеження на карткові перекази, за якими сума щомісячних переказів обмежена, щоб уникнути ухилення від податків та відмивання грошей. Мінімальний ліміт для клієнтів з високим рівнем ризику становить 50 тисяч гривень, але в Ощадбанку запровадили обов'язкову ідентифікацію клієнтів за допомогою пароля, який отримується через SMS для будь-якого переказу на суму понад 100 гривень.

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Як пояснили в самому банку на їхній сторінці у фейсбуці, це зроблено з метою підвищення рівня захисту клієнтів від шахраїв. У самій банківській установі послалися на постанови НБУ № 58 від 03.05.2023 «Про затвердження Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку», наголосивши, що виконують його вимоги.

«Проаналізувавши, як можна знизити рівень шахрайства і при цьому дотримуватися високих стандартів якості обслуговування, банк посилив автентифікацію. Підтвердження операцій здійснюватиметься за допомогою коду, який надсилатиметься на фінансовий номер клієнта у SMS-повідомленні», — йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку.

Водночас у банківській установі додали, що операції до 100 грн здійснюються без ОТП-верифікації (SMS-паролю), а самі зміни діятимуть, доки не покращиться ситуація з шахрайством.

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Під повідомленням зібралося кілька десятків коментарів клієнтів, які вважають подібне рішення банку незручним, особливо для тих, хто перебуває за кордоном, має недійсний телефонний номер або поганий мобільний зв'язок. У своїх відповідях на коментарі банкіри наголосили, що SMS-пароль — єдиний спосіб здійснити операцію понад 100 гривень і що «безпека переказів клієнтів банку — найголовніше».

Зауважимо, що й справді карткові шахраї постійно вдосконалюють свої схеми щодо обману українців, тому побоювання банку зрозумілі. Також «ФАКТИ» писали, як можна убезпечити себе від посилення лімітів на карткові перекази, які розпочнуться з 1 червня.

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