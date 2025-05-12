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Росіяни атакували дронами потяг на Донеччині та Одещину
Україна та країни-партнери пропонували російському диктатору володимиру путіну з 12 травня оголосити 30-денне перемир'я, втім, господар кремля цю пропозицію відкинув. Натомість в рф запропонували продовжити перемовини в Стамбулі.
Напередодні увечорі президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ще раз наголосив, що пропозиція щодо припинення вогню з 12 травня — «на столі» і що Украаїна та паратнери «очікують на ясну відповідь від росії». Зеленський пообіцяв, що у четвер, 15 травня, перебуватиме в Туреччині та чекатиме там на путіна особисто. «Сподіваюсь, що путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», — сказав Зеленський.
Втім, відповідь росії щодо оголошення перемир'я на 30 днів з 12 травня отрималао відповідь вже вночі — росіяни знов запустили по Україні дрони-камікадзе. В той же час обстріли прикордонних та прифронтових областей не припиняються ні на мить.
В «Укрзалізниці» повідомили, що ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад на Донеччині. Так, внаслідок удару БпЛА противника по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Чоловіку оперативно надали допомогу та госпіталізували.
Гучно було вночі і на Одещині.
Зокрема, під атакою перебував Білгород-Дністровський, де внаслідок атаки російських дронів-камікадзе були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, у тому числі й приватні житлові будинки. Про це повідомили у Білгород-Дністровській міськраді.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі росіяни застосували 108 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори. Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали не лише Одещина та Донеччина, а й Миколаївщина та Житомирщина.
Загалом, за даними Генштаба ЗСУ, за добу, що минула, було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Також ворог здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.
Втрати особового складу російської армії за добу збільшилися на 1170 військовий та перевищили 967 тисяч військовослужбовців з початку широкомасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що після візиту в Київ президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію путіна щодо перемовин в Стамбулі першим, але недостатнім кроком.
Ілюстративне фото зі сторінки ПС ЗСУ в соцмережах83
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