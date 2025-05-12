Особливий день: відома шеф-кухарка похрестила доньок

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка зізналася у своїх почуттях, похрестила доньок. Нагадаємо, восени 2024 року Ліза вперше стала мамою — у неї народилися двійнята Поліна та Соломія.

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Важливою сімейною подією Ліза поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлини з церкви. На фото малеча у білих платтях з мереживом солодко сплять на руках у матусі та хрещеної.

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«Важливий день, Свято для нашої родини, — написала Глінська. — Хрещення наших маленьких крихіток — Поліни і Соломії. Наш особливий день».

Підписники привітали родину шеф-кухарки та зауважили, що дівчата схожі на тата.

«Ну нереальні красуньки! — поділилися враженнями. — У них велике майбутнє, нехай ростуть здорові і щасливі з Божою допомогою».

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«Таткові донечки, так схожі на тата», — зауважили у коментарях.

«Божої благодаті, мирного неба, здоров'я, вашій родині», — побажали у відповідь.

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«Фантастичні фото, такі милі, ніжні, щасливі, — відреагували на світлини. — Нехай Боженька береже крихіток. Щасливого дитинства та насолоди від життя».

Раніше популярна шеф-кухарка здивувала мережу своїм образом.

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