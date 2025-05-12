- 21:32 Наснився сон: сенсаційні заяви Шакіри про сингл двадцятирічної давності
- 21:03 На що звернути увагу перед укладенням договору оренди житла: це вбереже вас від проблем
- 20:45 «Носити прикраси — мистецтво. Щоб мати стильний вигляд, треба знати деякі секрети», — експертка зі стилю Ірина Бейлі
- 20:33 Для дружини та доньки він був опорою: на Покровському напрямку загинув воїн із Дніпропетровщини
- 20:25 Померла зірка «Діамантової руки» та інших фільмів Гайдая
- 20:08 Ароматні ліниві вареники з маком: будете готувати їх ледь не щодня, бо це смакота
- 19:52 Близнюкам — «Закохані» та важливе рішення, Рибам — «Смерть» та початок нового етапу: Таро-прогноз на вівторок, 13 травня
- 19:48 Отримати допомогу від держави зможуть більше переселенців: що вирішив Кабмін
- 19:46 За рік подорожчали на 75%, а за тиждень на 13%: які продукти зростають у ціні в Україні
- 19:21 Особливий день: відома шеф-кухарка похрестила доньок
- 18:59 Польща змінила правила видачі студентських віз іноземцям: що потрібно знати абітурієнтам з України
- 18:33 путін ризикує переграти з Трампом на переговорах щодо України, — Болтон
Особливий день: відома шеф-кухарка похрестила доньок
Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка зізналася у своїх почуттях, похрестила доньок. Нагадаємо, восени 2024 року Ліза вперше стала мамою — у неї народилися двійнята Поліна та Соломія.
Важливою сімейною подією Ліза поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлини з церкви. На фото малеча у білих платтях з мереживом солодко сплять на руках у матусі та хрещеної.
«Важливий день, Свято для нашої родини, — написала Глінська. — Хрещення наших маленьких крихіток — Поліни і Соломії. Наш особливий день».
Підписники привітали родину шеф-кухарки та зауважили, що дівчата схожі на тата.
«Ну нереальні красуньки! — поділилися враженнями. — У них велике майбутнє, нехай ростуть здорові і щасливі з Божою допомогою».
«Таткові донечки, так схожі на тата», — зауважили у коментарях.
«Божої благодаті, мирного неба, здоров'я, вашій родині», — побажали у відповідь.
«Фантастичні фото, такі милі, ніжні, щасливі, — відреагували на світлини. — Нехай Боженька береже крихіток. Щасливого дитинства та насолоди від життя».
Раніше популярна шеф-кухарка здивувала мережу своїм образом.99
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами