«Сенс мого життя»: відома шеф-кухарка про свої почуття (фото)
Популярна шеф-кухарка, екссуддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно звернулася до росіян, зачарувала світлинами доньок. Нагадаємо, восени 2024 року Ліза стала мамою — вона народила двох дівчаток. На своїй сторінці у соціальній мережі шеф-кухарка виклала світлини усміхнених доньок Поліни та Соломії та зізналася, що вони стали сенсом її життя.
«Сьогодні сенсу мого життя, моїм дівчатам — 6 місяців, вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати! — написала Ліза. — Кожного дня щось новеньке) крихітки мої».
На світлини відреагували підписники шеф-кухарки, привітали її та зауважили, що дівчатка дуже схожі на тата.
«Уже видно, що будуть дуже веселі та життєрадісні дівчатка», — написали у коментарях.
«Татові красуні, хай ростуть здорові і щасливі», — побажали у відповідь.
«Вітаємо вас та дівчаток, — приєдналися до привітань. - Нехай обов'язково буде все смачненько та веселенько. Нехай пізнають лише прекрасне в цьому світі».
«І нам настрій підняли своїми чарівними посмішками», — поділилися враженнями.
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