«Сенс мого життя»: відома шеф-кухарка про свої почуття (фото)

Популярна шеф-кухарка, екссуддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно звернулася до росіян, зачарувала світлинами доньок. Нагадаємо, восени 2024 року Ліза стала мамою — вона народила двох дівчаток. На своїй сторінці у соціальній мережі шеф-кухарка виклала світлини усміхнених доньок Поліни та Соломії та зізналася, що вони стали сенсом її життя.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні сенсу мого життя, моїм дівчатам — 6 місяців, вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати! — написала Ліза. — Кожного дня щось новеньке) крихітки мої».

"Кожного дня щось новеньке", - написала Ліза

На світлини відреагували підписники шеф-кухарки, привітали її та зауважили, що дівчатка дуже схожі на тата.

РЕКЛАМА

"Вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати", - написала щаслива мама

«Уже видно, що будуть дуже веселі та життєрадісні дівчатка», — написали у коментарях.

РЕКЛАМА

«Татові красуні, хай ростуть здорові і щасливі», — побажали у відповідь.

«Вітаємо вас та дівчаток, — приєдналися до привітань. - Нехай обов'язково буде все смачненько та веселенько. Нехай пізнають лише прекрасне в цьому світі».

«І нам настрій підняли своїми чарівними посмішками», — поділилися враженнями.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що мережа у захваті від відео популярної шеф-кухарки.

176

Читайте нас у Facebook