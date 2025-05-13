У Овнів великий ризик отримати травму, а Стрільці будуть дуже «нервовими»: гороскоп на «нещасливий» 13-й день травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 13 травня, інформує ТСН.

До числа 13 з побоюванням прийнято ставляться у багатьох країнах. На думку дослідників, негативне ставлення людей до числа 13 закладено в Тайній Вечері. На Тайній Вечері Ісуса Христа були присутні 13 людей. Юда Іскаріот — апостол, який зрадив Ісуса, знаходився саме 13-м за столом.

ВІДЕО ДНЯ

Цього дня необхідно прислухатися до свого внутрішнього стану — він дуже багато може сказати про людину.

Козеріг

У цей день рекомендується уникати маніпуляцій із волоссям. За астрологічними прогнозами та народними прикметами, такі дії можуть не тільки вплинути на стан вашого волосся, а й відбитися на особистому житті.

РЕКЛАМА

Водолій

Тим, хто довго у стосунках і відчуває, що нудьга починає переважати, варто спробувати подивитися на свою половинку з нового ракурсу. Можливо, це допоможе позбавитися одноманітності та повернути свіжість у стосунки.

Риби

Стриманість в емоціях — запорука гармонії, але цього дня особливо важливо не хвилюватися. Паніка чи надмірні переживання можуть показати вашу вразливість, що може призвести до критики з боку оточуючих.

Овен

Зниження фізичної активності — ваш пріоритет сьогодні. Уникайте спортивних тренувань, важких фізичних навантажень та переміщення важких предметів. Також будьте обережні під час прогулянок вулицею та сходами, щоб не травмуватися.

РЕКЛАМА

Телець

Сьогодні не найкращий день для вирішення важливих питань, навіть якщо вони здаються невідкладними. Насправді, поспішні рішення можуть призвести до помилок, тому краще відкласти їх на більш вдалий час.

Близнюки

Коливання настрою можуть негативно позначитися на відносинах з оточуючими. Щоб уникнути конфліктів, варто мінімізувати спілкування та не вступати у спірні ситуації.

Рак

Сьогодні слушний момент для того, щоб почати втілювати в життя давно задуману справу. Особливо це стосується тих, чия робота пов'язана із творчістю та інноваціями.

Лев

Незважаючи на зайнятість на початку тижня, постарайтеся виділити час для спілкування з друзями. Сьогодні їм особливо важливі ваша підтримка та добра порада. У майбутньому вони обов'язково відплатять вам за добрі вчинки.

РЕКЛАМА

Діва

Сьогодні важливо підходити до справи з повною віддачею чи відмовитися від неї зовсім. Напіввиміри призведуть до витрати часу та зусиль, але результат залишиться нульовим.

Терези

Сьогодні вдалий день для укладання довгострокових договорів. Хоча негайних результатів не варто очікувати, згодом ви отримаєте значні дивіденди.

Скорпіон

Не дивіться на життя похмуро, попри труднощі, із якими стикаєтеся. Навіть у найскладніших ситуаціях варто шукати позитивних моментів. Це особливо важливо цього дня.

Стрілець

Сьогодні ваш емоційний стан може бути корисним, якщо ви навчитеся стримувати свою експресивність. Спостерігаючи за оточуючими, ви зможете дізнатись багато цікавого.

Як писали «ФАКТИ», фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 12 по 18 травня.

2266

Читайте нас у Facebook