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Мир або санкції: Макрон поставив Кремль перед вибором
Президент Франції Еммануель Макрон, який назвав недостатнім кроком пропозицію путіна зустрітись з президентом України в Стамбулі, заявив, що відновить переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Як повідомляє видання Le Figaro, причина в тому, що американська та європейська пропозиція росії щодо безумовного 30-денного припинення вогню діяла до 12 травня.
«Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами. Рамки поставлені. Все зрозуміло, — сказав він у кулуарах візиту на об’єкт франко-італійської оптичної групи EssilorLuxottica. - Зараз ми всі повинні бути розсудливими».
За словами Макрона, кремль має вибирати.
«Або росія налаштована серйозно і хоче миру. Або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій», — сказав президент Франції.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував позицію путіна щодо переговорів у Стамбулі, а речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що на рф чекають санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню до кінця 12 травня.161
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