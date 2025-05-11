Шукає вихід: Макрон оцінив пропозицію кремля щодо відновлення переговорів

володимир путін запропонував провести «прямі переговори» з Україною в Стамбулі 15 травня. Його заява прозвучала через кілька годин після того, як Київ і європейські лідери закликали до безумовного 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися в понеділок, 12 травня. Президент рф пропонує провести прямі переговори з Україною, які, за його словами, мають бути спрямовані на встановлення тривалого миру та усунення першопричин війни. На що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропозиція путіна є «першим кроком, але недостатнім», пише France24.

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«Безумовному припиненню вогню не передують переговори, — сказав Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну. - путін шукає вихід, але він все ще хоче виграти час».

Лідер кремля заявив, що не виключає, що під час запропонованих ним переговорів у Туреччині обидві сторони домовляться про «якісь нові перемир'я, нове припинення вогню», що стане першим кроком до «стійкого» миру. Однак в той же день відновив атаки БПЛА по українських містах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією, якщо кремль підтвердить припинення вогню з 12 травня.

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