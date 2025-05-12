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Цього явно недостатньо: Мерц розкритикував пропозицію путіна про переговори у Стамбулі
путін пропонує уряду в Києві провести прямі переговори щодо війни в Україні замість угоди про припинення вогню. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з цим не погоджується. Він зазначив, що припинення вогню з обох сторін є умовою для початку переговорів.
«Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори, — сказав канцлер. - Ми очікуємо, що москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори. Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це для початку добрий знак. Але цього далеко недостатньо», пише Spiegel.
Президента Франції Емманюеля Макрона також не переконала пропозиція кремля. «Це перший крок, але його недостатньо, — сказав Макрон газеті Le Monde. - Це спосіб не відповідати. Ми не повинні опускати руки».
При цьому Макрон звинувачує путіна у спробі виграти час.
Мерц, Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск відвідали столицю України, щоб зустрітися із Зеленським та відправити сигнал шодо війні в Україні. Разом вони вимагали від москви безумовного припинення вогню. Глава кремля відхилив цю пропозицію. Він не відповів на заклик до 30-денного припинення вогню, який також підтримує президент США Дональд Трамп. Натомість він запропонував Україні відновлення мирних переговорів.
Раніше «ФАКТИ» писали, що публіцист Олександр Невзоров назвав пропозицію путіна відновити перервані переговори з Україною в Стамбулі «лайновою виставою», яка лише загострить ситуацію.66
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