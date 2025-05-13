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Нещодавно отримав нагороду «Лицарський хрест»: на Донеччині загинув воїн з Житомирщини
Жителі Черняхівської громади провели в останню земну дорогу захисника Олександра Букату. За словами земляків, він був доброю, привітною, спокійною, щирою та світлою людиною. Понад усе прагнув спокійного життя у мирній та незалежній Україні. Тому обрав шлях захисника Батьківщини. Служити розпочав на початку 2023 року.
«Старший солдат, мінометник-навідник Олександр мав позивний „Булик“. Він виконував бойові завдання в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. За проявлену звитягу отримав нагороду „Лицарський хрест“ у грудні 2024 року», — розповідають у громаді.
Відважний захисник мужньо та самовіддано пліч-о-пліч з побратимами захищав Україну від ворога. Але, на жаль, 3 травня біля села Новопіль Донецької області Олександр Буката загинув.
Після заупокійного богослужіння з належними почестями старшого солдата ЗСУ Олександра Букату похоронили на місцевому кладовищі, де тепер замайорів ще один жовто-блакитний стяг… У нього залишились батьки та інші рідні.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку загинув воїн з Дніпропетровщини майор Олексій Комбаров.
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