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Нещодавно отримав нагороду «Лицарський хрест»: на Донеччині загинув воїн з Житомирщини

20:35 13 травня 2025
Рідні прощаються з загиблим воїном Олександром Букатою

Жителі Черняхівської громади провели в останню земну дорогу захисника Олександра Букату. За словами земляків, він був доброю, привітною, спокійною, щирою та світлою людиною. Понад усе прагнув спокійного життя у мирній та незалежній Україні. Тому обрав шлях захисника Батьківщини. Служити розпочав на початку 2023 року.

«Старший солдат, мінометник-навідник Олександр мав позивний „Булик“. Він виконував бойові завдання в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. За проявлену звитягу отримав нагороду „Лицарський хрест“ у грудні 2024 року», — розповідають у громаді.

Відважний захисник мужньо та самовіддано пліч-о-пліч з побратимами захищав Україну від ворога. Але, на жаль, 3 травня біля села Новопіль Донецької області Олександр Буката загинув.

Після заупокійного богослужіння з належними почестями старшого солдата ЗСУ Олександра Букату похоронили на місцевому кладовищі, де тепер замайорів ще один жовто-блакитний стяг… У нього залишились батьки та інші рідні.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку загинув воїн з Дніпропетровщини майор Олексій Комбаров.

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