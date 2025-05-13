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Стиль життя

Етикет шведського столу: деякі правила вас здивують

22:27 13 травня 2025
шведський стіл

Шведський стіл у ресторані готелю зазвичай вражає розмаїттям їжі. Такий формат подачі страв передбачає певний етикет. Знання його правил допоможе уникнути незручних ситуацій і почуватися комфортно.

По-перше, дотримуйтесь черги. По-друге, накладайте їжу, використовуючи призначені для цього прибори й обов'язково повертайте їх на місце. Брати різні салати однією ложкою неприйнятно. Не можна торкатися їжі руками. Також неприпустимо накладати її за допомогою своєї виделки.

Не накладайте на тарілку гору їжі. Це виглядає неестетично. Візьміть тільки те, що збираєтеся їсти. А якщо захочете взяти ще щось, підійдіть до столу ще раз із чистою тарілкою.

Якщо ви помістили на свою тарілку їжу помилково (наприклад, взяли пиріжок із начинкою, яку не любите), повертати його назад не можна.

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Не варто на одну тарілку поміщати і солоні закуски, і десерти. За десертом варто підійти до столу окремо.

На сніданок у готелі неприйнятно виходити в банному халаті або піжамі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому не варто обговорювати чужі гастрономічні уподобання за столом.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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