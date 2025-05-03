Чи знаєте ви новий ресторанний етикет: тест від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської

Ресторанний етикет дає можливість почуватися за столом комфортно всім учасникам обіду або вечері. Але, на жаль, не всі знають правила, яких слід дотримуватись.

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Цей авторський ексклюзивний тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» та експертки мішленівської кухні Ольги Сметанської допоможе уникнути незручних ситуацій у ресторані.

Тест «Новий ресторанний етикет»

1. Якщо у вас на тарілці залишилося кілька шматочків піци:

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А. Ви можете попросити офіціанта запакувати їх, щоб ви могли забрати цю їжу додому.

Б. Забирати з собою їжу з ресторану — верх непристойності.

В. Упакуйте їжу самі в заздалегідь припасені фольгу та харчовий пакет.

2. Який із цих фактів є стереотипом?

А. Біле вино подається неодмінно охолодженим.

Б. Біле вино подають до риби, а червоне — до м'яса.

В. Просекко обов'язково подається охолодженим.

3. Під час фуршету важливо:

А. Взявши їжу, відійти від фуршетного столу та дати можливість взяти їжу іншим.

Б. Взявши собі їжу, також взяти для своїх колег.

В. Взявши собі їжу, взяти і для тих людей, які на фуршеті відсутні.

4. Який ресторанний тренд набирає популярності у всьому світі?

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А. Сніданок на терасі за будь-якої погоди.

Б. Обід на самоті.

В. Одноразові прилади у ресторані високої кухні.

5. Коли ви обідаєте у компанії колег:

А. Замовивши страву, відразу ж запропонуйте всім скуштувати її.

Б. Замовивши страву, попросіть колег про можливість скуштувати замовлену ними їжу.

В. Не варто демонстративно ділитися їжею. Насолоджуйтесь своєю стравою та дайте можливість насолоджуватися їжею іншим.

Правильні відповіді: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — В.

Якщо ви помилилися лише раз, ви — практично гуру в ресторанній сфері. Якщо двічі, це теж непоганий результат для тих, хто прагне вдосконалення знань. Якщо більше двох разів, сам факт, що цікавитеся темою, говорить про те, що ви на правильному шляху.

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