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Спорт

Кріштіану Роналду відреагував на дебют сина у збірній Португалії U15 (фото, відео)

19:33 13 травня 2025
Кріштіану Роналду-молодший та Кріштіану Роналду-старший

Син легендарного Кріштіана Роналду, 14-річний Кріштіану Роналду-молодший, який свого часу забивав за «Манчестер Юнайтед» і копіював батька, дебютував 13 травня за збірну Португалії серед гравців не старших 15 років.

Син легенди футболу взяв участь у матчі проти збірної Японії на турнірі у Хорватії. Півзахисник вийшов на заміну на 54-й хвилині (під 7-м номером, як і його батько) та не відзначився результативними діями. Проте португальці розгромили суперника — 4:1.

До речі, найвідданішою вболівальницею дебютанта була на трибунах його бабуся, мати Кріштіану Роналду Долорес Авейру, яка свого часу у сльозах розповіла про «доросле» прохання онука .

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«Вітаю тебе з дебютом за збірну Португалії, синку. Дуже пишаюся тобою», — написав Кріштіану Роналду-старший у соціальних мережах.

Додамо, що Кріштіану Роналду-молодший тренується в Саудівській Аравії в академії «Аль-Насра», за дорослу команду якого виступає його зірковий батько.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що маленьку дочку Кріштіану Роналду терміново прооперували в Ер-Ріяді.

Фото із соцмереж

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