Маленьку доньку Кріштіану Роналду терміново прооперували в Ер-Ріяді: що сталося

Знаменитому футболісту «Аль-Насра» Кріштіану Роналду, якому за хамський вчинок загрожує депортація із Саудівської Аравії, довелося серйозно понервувати. Напередодні його 5-річна дочка Алана Мартіна перенесла в Ер-Ріяді екстрену операцію з видалення апендикса, повідомляє Flash.

У мережі з'явилося фото, зроблене на камеру мобільного телефона. На знімку Кріштіану Роналду та мати дитини Джорджіна Родрігес стоять біля ліжка донечки після хірургічного втручання та розмовляють із лікарем.

Нагадаємо, що, крім Алани Мартіни, пара має ще одну спільну дочку — однорічну Беллу Есмеральду. Також Роналду та Родрігес виховують дітей футболіста від сурогатних матерів — 12-річного Кріштіану-молодшого та 5-річних Матео і Єву Марію.

До речі, 38-річний Кріштіану Роналду за підсумками року став найбільш викокооплачуваним спортсменом світу в рейтингу Forbes. З доходом 136 млн доларів португалець випередив ще двох футболістів — аргентинця Ліонеля Мессі (130 млн) та француза Кіліана Мбаппе (120).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер новонароджений син Кріштіану Роналду.

Фото Instagram, Twitter Olt Sports

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