Титулована азербайджанська спортсменка, чемпіонка Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Шахана Гаджиєва провалила медичну класифікацію серед дзюдоїсток із частковим порушенням зору (категорія J2) перед стартом чемпіонату світу в Астані, повідомляє prosport.az. Виявилося, що вона не має обмежень щодо зору. 24-річну спортсменку довічно усунули від змагань із парадзюдо. Раніше ексфутболіста «Шальке», котрий воскрес після «смерті», засудили до тюремного терміну.

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Додамо, що в колекції нагород спортсменки-шахрайки Гаджиєвої, крім олімпійського «золота», також є три медалі чемпіонатів світу («срібло» і дві «бронзи») та медаль найвищої проби чемпіонату Європи.

Також з’ясувалося, що ще одна парадзюдоїстка з Азербайджану Ельнара Нізамлі, яка раніше проходила класифікацію як абсолютно сліпа спортсменка, частково бачить. З цієї причини спортсменка змагатиметься не в категорії J1, а в J2 (часткове порушення зору).

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Додамо, що чемпіонат світу з парадзюдо серед спортсменів із проблемами з зором проходить у столиці Казахстану з 13 по 15 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної заробив довічну дискваліфікацію за побиття арбітра.

Фото prosport. az

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