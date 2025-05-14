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Україна

«Вторгнення у Закарпаття»: в міноборони Угорщини зробили заяву

9:42 14 травня 2025
Фейк про «повернення Закарпаття» Угорщиною поширив анонімний Х-акаунт. Фото&nbsp;— скріншот

На тлі скандалу, який розгорівся після затримання в Україні агентів угорської розвідки, що загострив й без того непрості взаємини між крааїнами, в мережі почала поширюватися інформація про нібито операцію «Турул», мета якої — повернення угорською стороною частини українських територій.

В Центрі протидії дезинформації називають такі повідомлення неправдивими та вказують, який ресурс був першоджерелом. Це — анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про «повернення Закарпаття» та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.

В угорському МО пояснило, що відео з бронетехнікою, поширене у мережі Х, пов’язане з фестивалем Ludovika — щорічним публічним заходом. А інші матеріали з фейкового допису — це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.

Фото зі сторінки ЦПД

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«Такі вкиди вигідні росії. Їх завдання — це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюючи подібні фейки про нібито „територіальні претензії“, росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія», — додали в ЦПД.

Втім, варто нагадати, що невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну, угорський прем'єрміністр Віктор Орбан, який не є прибічником членства України в ЄС та в НАТО, приходив на футбольний матч із шарфом, на якому була зображена карта Угорщини разом із частиною україанських територій. Тоді МЗС України заявляв, що викличе «на килим» очільника угорського диппредставництва. а

Фото — скріншот

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