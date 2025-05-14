- 09:42 «Вторгнення у Закарпаття»: в міноборони Угорщини зробили заяву
- 09:10 Незважаючи на величезні втрати у «м'ясних штурмах», росіяни нарощують чисельність військ в Україні, — ISW
- 08:41 Дрони ворога масовано атакували Україну: на Рівненщині є руйнування та постраждалі
- 08:16 Терезам потрібно знайти баланс між особистим та робочим, а Рибам не варто забувати про реальність: гороскоп на середу, 14 травня
- 13.05 22:27 Етикет шведського столу: деякі правила вас здивують
- 13.05 22:01 Фантастично смачний травневий салат: готується дуже швидко
- 13.05 21:31 Хто б міг уявити: таємницю Вікторії Бекхем випадково розкрив Девід
- 13.05 21:02 Догляд за півоніями у травні: ця обробка покращує цвітіння та захищає від хвороб
- 13.05 20:35 Нещодавно отримав нагороду «Лицарський хрест»: на Донеччині загинув воїн з Житомирщини
- 13.05 20:07 Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою
- 13.05 19:54 Левам — «Король Пентаклів», Тельцям — «Ієрофант», а Овнам — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз та поради карт на 14 травня
- 13.05 19:44 Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця
«Вторгнення у Закарпаття»: в міноборони Угорщини зробили заяву
На тлі скандалу, який розгорівся після затримання в Україні агентів угорської розвідки, що загострив й без того непрості взаємини між крааїнами, в мережі почала поширюватися інформація про нібито операцію «Турул», мета якої — повернення угорською стороною частини українських територій.
В Центрі протидії дезинформації називають такі повідомлення неправдивими та вказують, який ресурс був першоджерелом. Це — анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про «повернення Закарпаття» та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.
В угорському МО пояснило, що відео з бронетехнікою, поширене у мережі Х, пов’язане з фестивалем Ludovika — щорічним публічним заходом. А інші матеріали з фейкового допису — це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.
«Такі вкиди вигідні росії. Їх завдання — це створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. Поширюючи подібні фейки про нібито „територіальні претензії“, росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія», — додали в ЦПД.
Втім, варто нагадати, що невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну, угорський прем'єрміністр Віктор Орбан, який не є прибічником членства України в ЄС та в НАТО, приходив на футбольний матч із шарфом, на якому була зображена карта Угорщини разом із частиною україанських територій. Тоді МЗС України заявляв, що викличе «на килим» очільника угорського диппредставництва. а
Фото — скріншот33
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня