Посла Угорщини викликають «на килим» у МЗС через скандальний шарф Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини, яка виступала проти запровадження санкцій щодо росії, що напала на Україну, прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображено карту країни з частиною української території.

«Пропаганда в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин і не відповідає принципам європейської політики. До МЗС України буде запрошено угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», — повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами дипломата, Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

Раніше у мережу виклали відео з Орбаном. Карта Угорщини, зображена на шарфі прем'єра, включала частину української та румунської території.

Нагадаємо, що нещодавно Орбан виступив проти надання Євросоюзом кредиту Україні. Угорський прем'єр заявив, що країни-члени ЄС можуть надати кошти Києву на основі двосторонньої угоди.

Фото — скріншот

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