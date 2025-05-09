Підігрували Орбану? Викрито мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України

Прем'єр- міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, неодноразово робив скандальні заяви щодо України, виступав проти вступу України до НАТО та ЄС. А сьогодні стало відомо, що СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.

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За інформацією СБУ, це було вперше в історії України.

Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону.

Крім того, вивчалися суспільно-політичні погляди мешканців Закарпаття, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

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Співробітники СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Одним з агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. Куратор «активував» цього агента у вересні 2024 року.

Зрадник мав вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

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- яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

- яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

- яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

- які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

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- наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

В СБУ зазначили, що агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. Зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів.

За інформацією СБУ, у березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Зрадник повинен був виявити службові авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Друга агентка — колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки, додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала чергових російських агентів, які коригували удари загарбників по Києву.

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