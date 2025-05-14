Шансів немає: Букінгемський палац підтвердив підозри щодо принца Гаррі та Меган Маркл

Букінгемський палац зробив остаточний крок, який підтверджує підозри щодо принца Гаррі та Меган Маркл: вони там не бажані. Проблеми між королівською родиною та герцогом і герцогинею Сассекськими загострилися, і немає жодної можливості для повного примирення. У цьому контексті у Букінгемі вирішили заборонити принцу Гаррі та Меган Маркл відвідувати майбутні офіційні заходи, пише catalunyadiari.com.

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Основна причина цієї заборони полягає у глибокій втраті довіри до герцога та герцогині Сассекських. З огляду на їхні публічні виступи та суперечливі інтерв'ю, «ніхто йому не довіряє», коментують у палаці, маючи на увазі принца Гаррі. Вони також не довіряють його дружині Меган, яка сприяла збільшенню сімейної дистанції.

Букінгем прийняв безпрецедентне рішення, яке висвітлює ситуацію з принцом Гаррі та Меган Маркл. Після суперечливого інтерв'ю молодшого сина короля, в якому він атакував свою родину, вони вирішили діяти.

З палацу було зроблено остаточний крок, який підтверджує підозри щодо Гаррі та Меган: їх не раді бачити у Букінгемі. Йдеться не лише про відмову зустрічатися з парою під час їхнього візиту до Сполученого Королівства, але й про заборону на в'їзд. Недовіра до Гаррі та Меган посилилася після різних публічних заяв та медіапроєктів, які розкрили інтимні подробиці королівської родини.

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Це призвело до того, що герцогу та герцогині Сассекським заборонили відвідувати майбутні заходи, пов'язані з королівською родиною. Ба більше, ця заборона поширюється на всіх членів королівської родини, тому ніхто не зможе її порушити.

Подружжя неодноразово критикувало членів королівської родини, а їхні заяви вважалися нелояльними та шкідливими. Особливо тому, що вони атакували конфіденційність установи та всіх, хто є її частиною. Хоча Гаррі висловлював бажання примирення та повернення до Сполученого Королівства, не схоже, що це буде відтепер можливо.

Навіть хвороба короля Чарльза не дозволила підписати мир між ним та його молодшим сином. Тим більше з принцом Вільямом, який тримає образу на свого брата за нелояльність. Джерела, близькі до палацу, стверджують, що з герцогом і герцогинею Сассекськими панує атмосфера недовіри.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принца Гаррі та Меган Маркл попросили відмовитися від королівських титулів.

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