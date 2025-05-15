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«Ніхто з нас не готовий прийняти це»: Мерц про підтримку України
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого український дипломат розкритикував за секретність у постачанні зброї Україні, вирішив відправити дуже чіткий сигнал про наміри щодо України. Він сказав, що після візиту чотирьох європейських лідерів до Києва вони провели весь день, консультуючись з іншими главами держав та урядів, включно зі США, щодо наступних кроків, повідомляє The Guardian. Мерц однозначно похвалив рішучість Зеленського просувати переговори та його «сміливість» запропонувати, що він може особисто бути присутнім на зустрічі у четвер в Туреччині, «попри надзвичайно складні обставини».
«Це свідчить про серйозність і готовність до компромісу, про те, що він готовий зробити все можливе, щоб скористатися можливістю для припинення вогню та подальших мирних переговорів щодо України», — сказав він.
Але, додав Мерц, заклики до подальших поступок просто «більше неприйнятні», оскільки вся ситуація «розширює межі того, що може витримати вся країна».
Він також наголосив, що, якщо необхідно, Німеччина «підтримуватиме українську армію протягом багатьох років».
«Ніхто з нас не готовий прийняти те, що військова сила змінить кордони в Європі. Якщо ми дозволимо цьому статися, ми побачимо подальшу військову агресію проти інших європейських країн», — попередив він.
Він також додав, що візит лідерів на вихідних «слід розуміти як чіткий знак нашої рішучості і його не слід недооцінювати».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Мерц розкритикував пропозицію путіна про переговори у Стамбулі.
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