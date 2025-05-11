Напередодні візиту до Києва у складі «коаліції рішучих» новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що угода про припинення вогню в Україні можлива найближчими днями.

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«Я маю великі сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних, — заявив Мерц, слова якого наводить Bild. — З огляду на триденне припинення вогню, оголошене росією, існує великий шанс, що воно буде продовжено до 30 днів, і тоді можна буде розпочати переговори про мирний договір».

Канцлер раніше вже спілкувався з високопоставленими союзниками, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Центральною темою розмови була Україна. Також Мерц днями зустрівся в Брюсселі з головою НАТО Марком Рютте.

Мерц повідомив, що він «написав спільне комюніке» з Макроном, Туском і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Воно «значною мірою ідентичне» пропозиції США.

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«Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною, — додав канцлер. — М'яч знаходиться виключно на полі москви».

Попри заяви Мерца, в оточенні українського президента можна почути скептицизм. Один з українських дипломатів сказав Bild: «Ми поки що не бачимо готовності з боку путіна прийняти 30-денне припинення вогню».

Українська сторона також вказує на те, що росія досі порушувала усі домовленості, в тому числі путінське «парадне припинення вогню».

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На жаль, сумніви виявилися не безпідставними. Вже відомо, що путін відкинув запропоноване Україною та її союзниками велике перемир’я з 12 травня. Натомість він висунув неприйнятну для України пропозицію про поновлення переговорів у Стамбулі.

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