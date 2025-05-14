«Викликає погані спогади»: український дипломат розкритикував Мерца за секретність у постачанні зброї Україні

Після багатомісячного тиску громадськості федеральний канцлер Олаф Шольц оприлюднив інформацію про постачання німецького озброєння в Україну. Новий федеральний канцлер Фрідріх Мерц знову засекретив ці поставки. Український дипломат Андрій Мельник розкритикував таке рішення.

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«Це викликає погані спогади про часи, коли уряд „світлофора“ навесні 2022 року хотів приховати відсутність військової підтримки секретністю», — сказав колишній посол у Німеччині в інтерв'ю інформаційній агенції dpa, пише Spiegel. Одразу після вступу на посаду Мерц після консультацій з міністром оборони Борисом Пісторіусом вирішив припинити публікацію інформації про всі поставки зброї в Україну. Олаф Шольц також тримав поставки зброї в таємниці в перші місяці після російського вторгнення в Україну — з лютого по червень 2022 року. Фрідріх Мерц різко критикував це як лідер опозиції в той час.

«Нас стримують, є відмовки, немає точної інформації про те, що Німеччина насправді постачає. І все це потім виправдовується тим, що це потрібно тримати в таємниці з міркувань безпеки», — сказав він в інтерв'ю телеканалам n-tv і RTL у квітні 2022 року.

На запитання, що б він зробив по-іншому, якби був канцлером, Мерц тоді відповів: «Я б краще інформував громадськість. Це правильно — тримати в таємниці маршрути транспортування зброї. Але ми повинні інформувати громадськість про те, що доставляється. Іншими словами, німецький уряд наражає себе на підозру, що він не виконує свої обіцянки».

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Через два місяці уряд Шольца піддався тиску громадськості. Він опублікував в інтернеті детальний список усіх постачань зброї, який регулярно оновлювався аж до зміни уряду 6 травня. Андрій Мельник, який представлятиме Україну як посол в Організації Об'єднаних Націй з кінця травня, був послом у Німеччині на початку війни. Вже тоді він виступав проти секретності.

«Ця тактика затягування справедливо піддавалася жорсткій критиці не лише з боку самої України, але й з боку лідера опозиції Фрідріха Мерца», — сказав він в інтерв'ю.

Оприлюднення поставок зброї також стало б потужним сигналом для росії і мало б превентивний ефект, вважає Мельник.

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«путін повинен точно знати, що новий німецький уряд буде робити у військовому плані, щоб примусити його до справедливого і тривалого миру», — зазначив дипломат.

В оточенні Мерца вважають інакше. Вони виправдовують поворот до секретності тим, що хочуть створити «стратегічну невизначеність». Це означає тримати ворога в невіданні щодо власних дій, щоб не давати йому жодних військових переваг. Це частина «тактики ведення війни», спрямованої на зменшення публічних дебатів щодо поставок зброї.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Андрій Мельник вимагав від Німеччини збільшити допомогу Україні.

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