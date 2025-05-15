Більше, ніж просто одяг: українські зірки показали свої улюблені вишиванки (фото)

У всесвітній День вишиванки, який у 2025 році в Україні святкують 15 травня, зірки показали свої старовинні, сімейні та найдорожчі вбрання. Саме вишиванка — національна сорочка з візерунками-кодами — стала справжнім «кодом» українців. На своїх сторінках у соціальній мережі знаменитості розмістили світлини та дописи про своє ставлення до традицій та збереження памʼяті. У національному вбранні показалися Дядя Жора, Alyona Alyona, Ірина Федишин, Злата Огнєвіч…

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Злата Огнєвіч

Alyona Alyona

«Вишиванка — це дещо більше, ніж просто одяг, — написала у соцмережі акторка Наталка Денисенко й виклала фото у вишиванці, якій вже понад 40 років. — Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дууууже глибоке. У мене є декілька улюблених! І сьогодні також вдягну новеньку на честь свята».

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Наталка Денисенко

Зі святом вишиванки привітала співачка Катерина Бужинська, яка цього дня дає великий концерт у Києві.

«Як і сотні років тому, вишиванка — український оберіг, це одяг по-справжньому вільних людей, — написала Катерина. — Тож носімо його з гордістю!»

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Катерина Бужинська

Акторка Лілія Ребрик виклала у мережі світлини у зеленій вишитій сукні (на фото у заголовку), написавши, що символи ніколи не зміняться.

«Мене так гріє, що ми вдягаємо вишиванки на найважливіші дні в житті, — поділилася Лілія. — Одружуємось у них, хрестимо дітей, зустрічаємо з війни, прощаємось, коли болить… Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі».



Закликала носити вишиванку з гордістю й акторка Надія Хільська, показавши у соцмережі фото у старовинній сорочці.

«Це не просто одяг, — написала акторка. — Це код нації, закодована візерунками історія, душа і сила нашого народу. Це свято не про минуле. Це про нашу живу традицію, яка сьогодні як ніколи актуальна. Бо вишиванка — це символ незламності, єдності й гідності. Це нагадування, що наша культура — жива, сильна і вічна».

Надія Хільська

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Акторка Анна Саліванчук розказала, що у святкові дні вона з двома синами завжди одягає вишиванку. А свою першу сорочку вона вишила собі сама, у десять років.

«Радію, коли на свята ми всією сім’єю вдягаймо вишиванки, — зізналася Анна. — Для нас це особливе вбрання, в якому хочеться мріяти та в якому чіткіше відчувається своє коріння.

Першу свою вишиванку я вишила собі сама, мене навчила моя бабця, коли мені було 10 років. Люблю кожну свою вишиванку, бо в мене їх багато".

Анна Саліванчук

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, виклала у соцмережі світлини у довгій чорній сукні-вишиванці.

«Чи існує щось красивіше за вишиванку? — поставила собі питання Катерина. — Українська краса — в деталях, у традиціях, у серці».

Катерина Репяхова

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна шеф-кухарка здивувала образом у вишиванці.

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