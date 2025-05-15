- 22:26 Секрети вибору ідеальної сумки на кожен день: деякі нюанси вас здивують
- 21:59 Модний смаколик з фініків: готується буквально за хвилину
- 21:00 Застосуйте для поливу помідорів пластикову пляшку: ефект дійсно вражає
- 20:36 Осиротіли дві доньки: на Покровському напрямку загинув колишній поліцейський
- 20:09 Яскрава візитівка весни: готуємо салат зі спаржею
- 19:58 Терезам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Мир», а Тельцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 16 травня
- 19:56 Вартість холодної води може зрости до 200 грн за куб: Попенко пояснив, кого з українців змусять платити більше
- 19:53 Потап з пляшкою в руці натякнув на відкриття нового ресторану та побував у паралельній реальності
- 19:47 Заморозки залишили українців без фруктів: які з них можуть різко подорожчати влітку
- 19:19 У росії впав експорт товарів, проте є одне серйозне «але»
- 19:16 Гетманцев закликає НБУ, Мінфін та банки вирішити багаторічну проблему кредитування військових: що відомо
- 19:02 Далеко до виплат суддям та прокурорам: стало відомо, яку пенсію отримують Василь Зінкевич та Софія Ротару
Більше, ніж просто одяг: українські зірки показали свої улюблені вишиванки (фото)
У всесвітній День вишиванки, який у 2025 році в Україні святкують 15 травня, зірки показали свої старовинні, сімейні та найдорожчі вбрання. Саме вишиванка — національна сорочка з візерунками-кодами — стала справжнім «кодом» українців. На своїх сторінках у соціальній мережі знаменитості розмістили світлини та дописи про своє ставлення до традицій та збереження памʼяті. У національному вбранні показалися Дядя Жора, Alyona Alyona, Ірина Федишин, Злата Огнєвіч…
«Вишиванка — це дещо більше, ніж просто одяг, — написала у соцмережі акторка Наталка Денисенко й виклала фото у вишиванці, якій вже понад 40 років. — Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дууууже глибоке. У мене є декілька улюблених! І сьогодні також вдягну новеньку на честь свята».
Зі святом вишиванки привітала співачка Катерина Бужинська, яка цього дня дає великий концерт у Києві.
«Як і сотні років тому, вишиванка — український оберіг, це одяг по-справжньому вільних людей, — написала Катерина. — Тож носімо його з гордістю!»
Акторка Лілія Ребрик виклала у мережі світлини у зеленій вишитій сукні (на фото у заголовку), написавши, що символи ніколи не зміняться.
«Мене так гріє, що ми вдягаємо вишиванки на найважливіші дні в житті, — поділилася Лілія. — Одружуємось у них, хрестимо дітей, зустрічаємо з війни, прощаємось, коли болить… Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі».
Закликала носити вишиванку з гордістю й акторка Надія Хільська, показавши у соцмережі фото у старовинній сорочці.
«Це не просто одяг, — написала акторка. — Це код нації, закодована візерунками історія, душа і сила нашого народу. Це свято не про минуле. Це про нашу живу традицію, яка сьогодні як ніколи актуальна. Бо вишиванка — це символ незламності, єдності й гідності. Це нагадування, що наша культура — жива, сильна і вічна».
Акторка Анна Саліванчук розказала, що у святкові дні вона з двома синами завжди одягає вишиванку. А свою першу сорочку вона вишила собі сама, у десять років.
«Радію, коли на свята ми всією сім’єю вдягаймо вишиванки, — зізналася Анна. — Для нас це особливе вбрання, в якому хочеться мріяти та в якому чіткіше відчувається своє коріння.
Першу свою вишиванку я вишила собі сама, мене навчила моя бабця, коли мені було 10 років. Люблю кожну свою вишиванку, бо в мене їх багато".
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, виклала у соцмережі світлини у довгій чорній сукні-вишиванці.
«Чи існує щось красивіше за вишиванку? — поставила собі питання Катерина. — Українська краса — в деталях, у традиціях, у серці».
Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна шеф-кухарка здивувала образом у вишиванці.
163
Читайте також: Рятівна вишиванка: більш як 100-літній музейний експонат у Кременчуці слугує оберегом для воїнів
Читайте нас у Facebook