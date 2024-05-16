«Не лише одяг, а й спосіб вираження гордості за свої корені та національну спадщину»: знаменитості в яскравих вишиванках зачарували Мережу

У всесвітній День вишиванки, який в Україні відзначають 16 травня, країна наповнюється яскравими барвами. Люди вбираються в традиційні національні сорочки з візерунками-кодами. Своїми вишуканими образами хизуються й знаменитості.

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У вишиванках зустріли глядачів телеведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін.

Телеведучий Тімур Мірошниченко обрав сучасну вишиванку з символічними візерунками.

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Телеведуча Соломія Вітвіцька одягла унікальну вишиванку — відтворену сорочку доньки Павла Скоропадського Єлизавети. Сорочку відтворили за портретом художниці Ольги Мордвінової, який багато років вважався зниклим. Проте, нещодавно картина знайшлася у Німеччині.

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Ця історія надихнула український бренд Etnodim на те, щоб відтворити вишиванку гетьманівни. Проєкт розроблявся командою випускників Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Орнамент виконано в трьох техніках: лиштва (шиття білим по білому), штапівка (настил стібків на тканині) та вирізування (шиття з прорізуванням тканини). На процес вишивки команда витратила 156 годин ручної праці!

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Акторка Анна Саліванчук готувалася до свята заздалегідь, підібравши для себе й синів подібні образи. Вона каже, що першу свою сорочку вишивала сама ще у шкільні роки.

«Для нас це особливе вбрання, в якому хочеться мріяти та в якому чіткіше відчувається своє коріння. Першу свою вишиванку я вишила собі сама, мене навчила моя бабця, коли мені було 10 років. Люблю кожну свою вишиванку, бо в мене їх багато. Одну з них я навіть купувала собі на виписку з пологового, коли народила Нікіту. Це гарний і символічний для мене одяг, я вважаю, що в ньому можна ходити щодня», — вважає акторка.

Спортсменка Лілія Подкопаєва, яка мешкає в США, теж не забуває про українське свято. Вона обрала біло-блакитну сукню від дизайнерки Юлії Магдич.

«Вишиванка — це не лише одяг, а й спосіб вираження гордості за свої корені та національну спадщину», — пише Лілія.

Телеведучий та волонтер Олександр Педан одягнув сорочку, яку вишила для нього мама.

«Тепер це одна з найцінніших речей, яку, вірю, будемо передавати з покоління в покоління. Пам’ятати, плекати та поширювати своє — важливо. Власне, це те, за що боряться наші військові — можливість бути українцем. Не забудьте сьогодні вдягнути вашу вишиванку. Особливу, з вашою історією. Люблю це єднання, коли на вулицях ви наче незнайомі, але всі такі рідні», — поділився Педан.

А акторка «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Тетяна Песик доповнила свій образ прикрасою, яку їй подарувала прихильниця.

Раніше Джамала продала свою унікальну вишиванку заради благодійного збору на підтримку України.

Також вишиванку президента Володимира Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів.

Фото: соцмережі

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