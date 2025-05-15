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Спорт

Знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук провалила допінг-пробу

14:31 15 травня 2025
Марина Бех-Романчук

Українську чемпіонку Європи та віцечемпіонку світу з легкої атлетики Марину Бех-Романчук тимчасово відсторонено від виступів через позитивний допінг-тест, повідомляє незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit.

За інформацією джерела, у пробі 29-річної стрибунки в довжину та потрійним виявлено заборонений препарат — тестостерон.

Бех-Романчук загрожує дискваліфікація на чотири роки. При цьому усунення спортсменки від виступів можуть скоротити до двох років, якщо вдасться довести, що речовина потрапила в організм ненавмисно.

За іронією долі, 16 травня Марина готувалася вперше вийти на старт після Олімпійських ігор-2024 у Парижі, виступивши на етапі «Діамантової ліги» у Досі.

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Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук одружена з дворазовим призером Олімпійських ігор з плавання Михайлом Романчуком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у Кракові.

Фото НОК України

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