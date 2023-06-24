Бех-Романчук, Кроль, а також дует Байло та Болюх принесли Україні ще три «золота» Європейських ігор

У суботу, 24 червня, Україна поповнила свою колекцію нагород на Європейських іграх у Кракові. Слідом за веслувальницею Людмилою Лузан «золото» змагань у Польщі нашій збірній приніс дует стрибунів у воду з Миколаєва у складі 18-річної Ксенії Байло та 16-річного Кирила Болюха, стрибунка потрійним Марина Бех-Романчук та бігунка Наталія Кроль.

У стрибках з 10-метрової вишки наші юні спортсмени Байло та Полюх набрали у фіналі 322,68 бала, випередивши суперників із Німеччини та Італії.

Титулована Бех-Романчук у потрійному стрибку у другому дивізіоні показала результат 14,58 метра. А оскільки ніхто зі спортсменок першого та третього дивізіонів не зміг перевершити результат українки, то саме Марина стала чемпіонкою Європейських ігор (турчанка Тугба Данішмаз, яка взяла «срібло», стрибнула на 14,16 метра).

А Прищепі не виявилося рівних у бігу на 800 метрів. Наталя ще кілька днів тому пробігла дистанцію у другому дивізіоні за 1:59.77 і в підсумковому протоколі на три соті секунди випередила угорку Б'янку Кері, здобувши «золото».

Також у четвертий день змагань «срібло» Ігор вибороли українська збірна з артистичного плавання (Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська та Олеся Дерев'янченко), в акробатичній програмі, дует наших «синхроністок» у складі сестер Алексіївих, а також метальник молота Михайло Кохан.

За підсумками дня змагань Україна з 18 медалями (9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові) піднялася у загальнокомандному заліку на 3-є місце. Вище (за кількістю «золота») лише Іспанія — 29 медалей (13--8--8) та Італія — 38 (11--12--15).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український каратист Заплітний на останніх секундах став чемпіоном Європейських ігор.

Фото european-games.org

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