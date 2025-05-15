Відомий мольфар впевнений, що спаливши сьогодні лавровий лист, можна зменшити фінансовий тягар та борги.

А чим краще зайнятись завтра, 16 травня, йдеться у Таро-прогнозі, який публікує сайт з гороскопами.



Овен — «Королева Пентаклів»

ВІДЕО ДНЯ

Овнам краще діяти практично і стримано, а не піддаватися емоціям. Не бійтеся просити допомоги у близьких. Фінансові питання вимагатимуть уваги, але поспішні витрати можуть обернутися розчаруванням.

Поради карт — Краще зосередитися на зміцненні стабільності та турботі про побутові справи.

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Телець — «Сонце»

Для Тельців день обіцяє бути вдалим. Проблеми останніх днів почнуть відступати. Робочі питання також вирішуватимуться легко, якщо зберігати позитивний настрій.

Поради карт — Не варто повністю розслаблятися — невеликі завдання потребують уваги.

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Близнюки — «Правосуддя»

Близнюкам важливо зберігати внутрішній баланс і об'єктивність, особливо в ситуаціях, де багато поставлено на кін. День може дати можливість відновити справедливість, якщо ви готові визнати свої помилки.

Поради карт — День підходить для врегулювання юридичних та фінансових справ.

Рак — «Вежа»

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Ракам необхідно підготуватися до несподіваних змін, що змусить переглянути всі плани. Але руйнування іноді бувають благом, особливо якщо вони відкривають шлях до чогось нового. Можливо, настав час відпустити ситуацію, яка давно не приносить користі.

Поради карт — Потрібно зберігати внутрішню опору, навіть якщо зовні все буде здаватися нестабільним.

Лев — «Лицар Мечів»

Левам варто бути обережними у словах та діях. Остерігайтеся імпульсивних покупок і різких заяв — наслідки можуть виявитися неприємними. Найкраще спрямуйте активність на завершення давно відкладених справ.

Поради карт — Не варто піддаватися вирішити все «тут і зараз» — час сам розставить все на місця.

Діва — «Закохані»

Дівам доведеться зробити вибір, особливо у сфері особистих стосунків. Самотність може закінчитися несподіваним знайомством, яке змінить ваше уявлення про кохання. Тим, хто вже в парі, варто задуматися про те, наскільки комфортні їхні стосунки.

Поради карт — День вимагає чесності — і з собою, і з партнером.

Терези — «Колесо Фортуни»

Терези зараз на підйомі, і це чудовий час для вирішення фінансових питань та пошуку нових джерел доходу. Але не варто витрачати всі сили на побутові справи, вони можуть почекати. Завтра у вас можливі несподівані приємні новини чи зустрічі.

Поради карт — Не варто тримати все під контролем, а дозволити подіям розгортатися природнім шляхом.

Скорпіон — «Верховна Жриця»

Скорпіонам деякі рішення краще обміркувати наодинці із собою. На роботі можливі конфлікти з керівництвом, проте стриманість та дипломатія допоможуть швидко розрядити атмосферу.

Поради карт — Краще уникати суперечок та з'ясування стосунків, особливо у професійній сфері.

Стрілець — «Помірність»

Стрільцям день принесе гарний настрій та натхнення, які важливо спрямувати у конструктивне русло. Не розпорошуйтеся на дрібниці — сфокусуйтеся на головному. Завтра ви здатні багато чого досягти, якщо не будете квапити події.

Поради карт — Краще зайнятись спортом, творчістю чи вирішенням побутових питань.

Козоріг — «Сімка Жезлів»

Козорогам доведеться захищати свої особисті кордони та інтереси, особливо у професійній сфері. Не все буде легко, але перемога можлива, якщо ви будете послідовні.

Поради карт — День підходить для зміцнення авторитету та прояву лідерських якостей — ваші зусилля обов'язково будуть помічені.

Водолій — «Паж Кубків»

Водолії можуть отримати знак, який допоможе переосмислити минуле. Можливо, доведеться згадати старі помилки, але це не привід для самобичування. Головне — зробити висновки та рухатися далі.

Поради карт — День підходить для започаткування творчого проєкту або оновлення емоційних зв'язків.

Риби — «Мир»

У Риб день рівноваги, завершення та внутрішнього спокою. Краще зайнятися будинком та справами, які не потребують концентрації. Або просто відпочити. Енергія дня підтримає будь-які починання, особливо ті, що пов'язані з турботою про себе та близьких.

Поради карт — Не варто поспішати — просто живіть у моменті, і це допоможе насолодитися простими радощами.

А що кажуть карти Таро про результат зустрічі у Стамбулі 15 травня?

Ми також розповідали, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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