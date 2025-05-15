Далеко до виплат суддям та прокурорам: стало відомо, яку пенсію отримують Василь Зінкевич та Софія Ротару

Після того, як співак Іво Бобул пожалівся в інтерв'ю, що отримує пенсію, «на яку неможливо прожити», українці почали жваво цікавитися, які ж виплати отримують легендарні артисти.

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Першою «жертвою» власної цікавості стала заслужена артистка України Ольга Сумська. В інтерв'ю співака Івана Поповича вона прочитала, що 80-річний естрадний виконавець та колишній учасник гуртів «Смерічка» і «Світязь» Василь Зінкевич нібито отримує щомісячну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Така інформація викликала справжнє обурення у Сумської. Вона оприлюднила допис на особистій сторінці у Facebook, де звернулася до Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, уряду та Мінкульту із проханням вплинути на ситуацію.

«Боже, це шок. Василь Зінкевич. Наша велика і беззаперечна любов, наш взірець шляхетності, людяності, щирості, легенда української естради, імʼя якого входить до Золотого фонду української музики XX століття, фронтмен ВІА „Смерічка“ та гурту „Світязь“, легендарний артист, який щойно відсвяткував 80-річчя! Отримує пенсію 5 тисяч гривень! Як таке може бути? Прикро, боляче і незрозуміло», — написала артистка.

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Однак згодом зірка видалила допис із соцмережі. З'ясувалося, що інформація про таку малу суму виплат виявилася неправдивою. Як зазначила Ольга Сумська, через свою небайдужість вона розповсюдила неперевірені дані, адже просто хотіла допомогти легендарному виконавцю.

«Прошу вибачення. Інформація про пенсію в розмірі 5 тис. грн. для Василя Івановича виявилась неправдивою. Висновок: завжди перевіряйте інформацію! Тож, хотіла допомогти легенді, почитала новини, була схвильована, тегнула керівництво. Бажаємо міцного здоровʼя і многая літа народному артисту!» — зазначила зірка.

Також в ЗМІ неодноразово піднімалось питання про розмір виплат народній артистці Софії Михайлівній Ротару.

Зранку 15 травня це зробило і видання про пенсії.



Воно привело слова Ауріки Ротару про те, що її сестра Софія Михайлівна переживає через війну, як всі українці. Разом з тим додала, що не може відповідати за дії сестри, яка не висловлює свою позицію щодо війни в Україні.

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«Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре», — поділилася співачка.

Крім того, видання нагадало, що раніше український продюсер Володимир Бебешко розповів, що Софія Михайлівна отримує достатньо високу пенсію.

«А пенсія у неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, друзі, вам би таку пенсію — ви б тут сиділи і не парилися», — сказав Бебешко.

Варто зазначити, що така інформація від нього прозвучала у 2022 році. Відтоді виплати українських пенсіонерів зростали, тож, ймовірно, збільшилася і пенсія Софії Ротару.

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Тоді Бебешко відзначив, що Софія Ротару отримує пенсію у два рази більшу, ніж Павло Зібров. Сам же Павло Миколайович був більш конкретним, і в інтерв'ю «Люкс ФМ» заявив, що отримує збільшену пенсію — 8400 грн. За словами співака, на цю суму він обслуговує авто. І додає, що більше коштів йому немає куди вкладати.

«Пенсію мені підняли. Зараз вже 8400 грн. Вистачає два рази бак заправити, дизель. Я вже накопичив дачу, машину, все, що є в квартирі. Вже все є! Куди витрачати гроші. Тим паче я молодий пенсіонер «заслужений», — зізнався Зібров.

В той же час нагадаємо, що навіть «збільшеній» пенсії Павла Зіброва дуже далеко до виплат прокурорам та суддям, які отримують просто «космічні» пенсії.

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