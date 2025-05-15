Гетманцев закликає НБУ, Мінфін та банки вирішити багаторічну проблему кредитування військових: що відомо

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що ініціює засідання комітету для розгляду питання кредитування військових.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі після заяви власника monobank Олега Гороховського про те, що вони не можуть кредитувати військових, бо в цьому разі не зможуть обслуговувати депозити.

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Зокрема Гороховський зазначив, що банк за вже виданими кредитами відсотки не нараховує, але й не видає нових.

«У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього. Мені дуже шкода, я б із задоволенням взагалі пробачив військовим усі кредити, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити», — пояснив він.

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За його словами, це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили.

«Банки не працюватимуть на збиток — це очевидно і не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити», — додав Гороховський.

Коментуючи питання про безвідсоткові кредити військовим, у видачі яких банки їм відмовляють, «обнулюючи» їхні карткові кредитні ліміти, Гетманцев зазначив наступне: «Дійсно така проблема є. Насправді зазначена норма у Законі „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей“ була прийнята ще у 2014 році. Чому тільки зараз вона набула розголосу — сказати важко. Кожен банк вирішував це питання в індивідуальному порядку. Але так, така практика із відмовами була і раніше. Разом із банками, НБУ як регулятором, Мінфіном, ми повинні напрацювати рішення. Буду ініціювати».

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При цьому Гетманцев наголосив, що можна апелювати до корпоративної соціальної відповідальності банківського бізнесу, який попри додаткове податкове навантаження отримує надприбутки під час війни, маючи високу маржинальність, структурний профіцит ліквідності та гарантовану безризиковість за рахунок операцій з ОВДП, депозитними сертифікатами.

«Я розумію і банки, які на певному етапі почали відмовлятись не просто видавати безвідсоткові кредити, а й взагалі відкривати кредитні ліміти військовим. Їм треба і норму закону виконати, і думати як повертати депозити, за якими вони сплачують відсотки. Хоча дійсно їхня рентабельність сьогодні є досить високою — на 1 березня 2025 року рентабельність капіталу 42,4% (до повномасштабної війни, на 1 березня 2022 року — вона була удвічі меншою, 23,3%), банки залишаються надприбутковими (чистий прибуток за 2 міс. 2025 року — майже 28 млрд грн, що на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року), а держава відмовилася втретє вводити податок за ставкою 50% на банки у 2025 році», — написав Гетманцев.

Варто відзначити, що про цю проблему у регулятора знають давно. Ще 14 лютого 2020 року НБУ надіслав банкам додаткове роз’яснення щодо виконання ними вимог законодавства України, а саме — не нараховування процентів, штрафів та пені за кредитами для професійних військових та контрактників із початку особливого періоду (із 18 березня 2014 року), а для мобілізованих військових — із дати їхньої мобілізації.

У 2024 році в інтервʼю LB.ua голова НБУ Андрій Пишний на запитання, чи змінилася взаємодія українських банків саме з військовими за час повномасштабного вторгнення заявив, що зміни відбулися, але вони недостатні.

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«У нас повинна бути політика, спрямована на ветеранів, на тих, хто повертається з фронту, тих, хто потерпає від поранень, потребує відновлення, потребує власної справи, власної домівки. Ми повинні бути в цьому дуже інклюзивними», — зазначив він.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про появу в Україні кількох основних банківських програм, розроблених спеціально для потреб ветеранів. Зокрема, це програми іпотечного кредитування та кредити на створення чи розвиток власного бізнесу.

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