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Суспільство та люди

Пені і штрафів не буде: що обіцяють військовозобов’язаним і членам їх сімей в Україні

11:53 22 травня 2024
Кредитні зобов'язання

Оновлений закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, передбачає списання дружинам/чоловікам військовослужбовців штрафних санкцій та пені за невиконання зобов'язань, у тому числі перед банками, та фізичними особами, а також відсотків за користування кредитом.

Виняток складають кредитні договори щодо придбання майна житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них) чи автомобіля, зазначають юристи Судово-юридичної газети.

Так, згідно до змін у пункті 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а також задіяним у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф проти України, — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у т.ч. банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуватимуться.

Водночас на тих військовозобов'язаних чоловіків, хто ухиляється від виконання конституційних обов'язків із захисту країни, згідно з тими ж поправками до мобілізаційного законодавства чекають значно суворіші санкції.

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