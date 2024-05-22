Пені і штрафів не буде: що обіцяють військовозобов’язаним і членам їх сімей в Україні

Оновлений закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, передбачає списання дружинам/чоловікам військовослужбовців штрафних санкцій та пені за невиконання зобов'язань, у тому числі перед банками, та фізичними особами, а також відсотків за користування кредитом.

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Виняток складають кредитні договори щодо придбання майна житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них) чи автомобіля, зазначають юристи Судово-юридичної газети.

Так, згідно до змін у пункті 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а також задіяним у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф проти України, — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у т.ч. банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуватимуться.

Водночас на тих військовозобов'язаних чоловіків, хто ухиляється від виконання конституційних обов'язків із захисту країни, згідно з тими ж поправками до мобілізаційного законодавства чекають значно суворіші санкції.

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