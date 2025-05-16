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ЗСУ втратили ще один F-16: як це сталося
У ніч проти 16 травня Повітряні сили ЗСУ втратили ще один літак — близько 03.30 було втрачено зв’язок з F-16. Але, на щастя, пілот успішно катапультувався.
В ПС ЗСУ повідомили, що пілот брав участь у відбитті повітряного нападу росіян, знищивши три цілі. По четвертій він працював, застосовуючи авіаційну гармату.
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«На борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у серпні минулого року загинув пілот F-16 Олексій Месь (Мунфіш). Це сталося під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару. Тоді він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Фото зі сторінки ПС ЗСУ в соцмережах205
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