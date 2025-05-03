США відправили в Україну списані винищувачі F-16: чому це важливо

В той час, як у США заявили про вихід із переговорного процесу щодо війни в Україні, стало відомо, що Києв отримує американські винищувачі F-16. Правда вони непридатні для польотів і поставчаються з метою відновлення переданого Європою для боротьби з росією парку воєнних літаків. Цю інформацію підтвердили TWZ у ВПС США після того, як нещодавно з'явилися фотографії, на яких частково розібрані F-16 завантажують на український чартерний транспортний літак Ан-124 в Арізоні. Польотні трекери показали, що транспорт летить до Польщі, пише видання TWZ.

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Як повідомляється, Департамент ВПС США «погодився підтримувати в робочому стані винищувачі F-16, передані Україні європейськими країнами, надавши на запчастини виведені з експлуатації й повністю неробочі літаки. Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання».

Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радіолокаційних станцій, завантажуються на літак Ан-124.

Загальнодоступні дані відстеження польотів підтвердили, що Ан-124, про який йде мова, реєстраційний номер UR-82027, приземлився в Тусоні. Після завантаження демонтованих F-16 він попрямував до аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. Цей аеропорт є життєво важливим транзитним вузлом для військової техніки, що постачається із Заходу і прямує в Україну.

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Докази вказували на те, що Сполучені Штати поставили ці літаки в Україну, хоча офіційного підтвердження до цього часу не було. Існувала також імовірність того, що вони призначалися для використання Польщею, можливо, для постачання запчастин або наземного навчання. Польща також є оператором F-16, хоча ці літаки є набагато більш досконалими Block 52+ F-16C/D у порівнянні з моделями A/B, які використовує Україна.

Раніше генерал Крістофер Каволі, командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, повідомив комітету Сенату, що додаткові літаки F-16 готуються до відправлення в Україну.

Загалом Україні було обіцяно поставити близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії й 12 з Норвегії (ця ж країна надасть ще 10, які будуть використані на запчастини), тоді як Бельгія заявила, що поставить 30 літаків. Однак слід зазначити, що принаймні частина літаків з цієї великої кількості не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів, в першу чергу в Європейському навчальному центрі F-16 в Румунії.

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Українські F-16 також часто можна побачити з трьома зовнішніми паливними баками, щоб максимізувати витривалість, що є особливо важливим фактором, враховуючи, що Україна не має засобів дозаправлення в класі «повітря-повітря».

В міру продовження постачання F-16 в Україну, сфера їхнього застосування, ймовірно, буде розширюватись. Перед Україною стоїть подвійне завдання: швидко впровадити абсолютно новий, західний бойовий літак, який багато в чому відрізняється від техніки радянських часів. Водночас F-16, що постачаються європейськими країнами, — дуже старі літаки, які потребують значної підтримки. З цієї причини постачання надлишкових американських літаків F-16 буде дуже корисною для українських Повітряних Сил.

Тим часом армія рф отримала на озброєння найсучасніші російські винищувачі Су-57.

Раніше радник Трампа після візиту в Україну заявив, що США мають надати Києву танки, винищувачі та протиповітряну оборону.

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