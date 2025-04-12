В Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов. Йому було 26 років. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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«Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів… Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу. Вічного польоту, Герою!» — йдеться у повідомленні.

Про трагедію також повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», під час відбиття масштабної ракетної атаки росіян 26 серпня минулого року загинув льотчик Олексій Месь (позивний «Мунфіш») під час катастрофи літака F-16.

25 серпня 2023 року загинув військовий льотчик Андрій Пільщиков («Джус»).

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Фото: Pixabay

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