Втративши понад 1000 танків, багато з них через російські безпілотники, українське керівництво визнало, що важкі, потужно озброєні бойові машини повинні діяти по-іншому, якщо вони хочуть вижити на полі бою. Танкісти повинні діяти надзвичайно обережно — більшу частину часу ховаючись у сараях чи гаражах і виїжджаючи лише зрідка, щоб вистрілити кілька снарядів, перш ніж швидко повернутися до укриття, пише Forbes.

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У вересні аналітик Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Давид Кириченко оголосив, що настала нова ера «обережного танка».

Функціонуючи більше як обережна артилерія і менше як зухвалі, штурмові машини ближнього бою, якими вони колись були, танки втрачають частину своєї актуальності. Приймаючи це, українська армія реорганізовує свої танкові частини.

Чотири діючі танкові бригади, кожна з яких має до 100 танків, ймовірно, будуть розформовані. Деякі з сотень танків, звільнених завдяки цій реформі, включаючи десятки Leopard 1A5 та Leopard 2A4 з 240 танків, які Україна отримує від своїх союзників, будуть каскадно перетворені на нові 30-танкові батальйони, що належать піхотним та механізованим бригадам, а також на новий багатобригадний корпус, який організовують українські сухопутні війська, йдеться у статті.

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Українські танки розпорошуються не тільки на полі бою — розходяться та ховаються, щоб уникнути виявлення безпілотниками, — але й розпорошуються в структурі українських збройних сил: відіграючи радше допоміжну, ніж провідну роль у війні, яку все більше формують крихітні, смертоносні роботи.

Кінцевим результатом має бути дещо менший загальний танковий корпус з меншою кількістю машин та меншою кількістю екіпажів.

Однак скорочення танкових підрозділів — це не просто доктринальний імператив. Це також може допомогти Генеральному штабу України вирішити одну з найболючіших проблем: глибоку нестачу піхоти на передовій. Відправляючи менше новобранців до танкових шкіл, військові планувальники могли б навчати більше піхотинців.

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Раніше повідомлялося, що незважаючи на величезні втрати у «м'ясних штурмах», росіяни нарощують чисельність військ в Україні.

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