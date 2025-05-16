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- 18:34 Україна змінює концепцію використання танків, — ЗМІ
Україна змінює концепцію використання танків, — ЗМІ
Втративши понад 1000 танків, багато з них через російські безпілотники, українське керівництво визнало, що важкі, потужно озброєні бойові машини повинні діяти по-іншому, якщо вони хочуть вижити на полі бою. Танкісти повинні діяти надзвичайно обережно — більшу частину часу ховаючись у сараях чи гаражах і виїжджаючи лише зрідка, щоб вистрілити кілька снарядів, перш ніж швидко повернутися до укриття, пише Forbes.
У вересні аналітик Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Давид Кириченко оголосив, що настала нова ера «обережного танка».
Функціонуючи більше як обережна артилерія і менше як зухвалі, штурмові машини ближнього бою, якими вони колись були, танки втрачають частину своєї актуальності. Приймаючи це, українська армія реорганізовує свої танкові частини.
Чотири діючі танкові бригади, кожна з яких має до 100 танків, ймовірно, будуть розформовані. Деякі з сотень танків, звільнених завдяки цій реформі, включаючи десятки Leopard 1A5 та Leopard 2A4 з 240 танків, які Україна отримує від своїх союзників, будуть каскадно перетворені на нові 30-танкові батальйони, що належать піхотним та механізованим бригадам, а також на новий багатобригадний корпус, який організовують українські сухопутні війська, йдеться у статті.
Українські танки розпорошуються не тільки на полі бою — розходяться та ховаються, щоб уникнути виявлення безпілотниками, — але й розпорошуються в структурі українських збройних сил: відіграючи радше допоміжну, ніж провідну роль у війні, яку все більше формують крихітні, смертоносні роботи.
Кінцевим результатом має бути дещо менший загальний танковий корпус з меншою кількістю машин та меншою кількістю екіпажів.
Однак скорочення танкових підрозділів — це не просто доктринальний імператив. Це також може допомогти Генеральному штабу України вирішити одну з найболючіших проблем: глибоку нестачу піхоти на передовій. Відправляючи менше новобранців до танкових шкіл, військові планувальники могли б навчати більше піхотинців.
Раніше повідомлялося, що незважаючи на величезні втрати у «м'ясних штурмах», росіяни нарощують чисельність військ в Україні.144
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