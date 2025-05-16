Величезний міксер та золотий мікрофон: «Євробачення-2025» готується до Гранд-фіналу

У Базелі (Швейцарія) відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Десять країн-учасниць, які завдяки глядацькому голосуванню пройшли у фінал, приєднаються до відібраних на першому півфіналі. Нагадаємо, представники України виступали у першому півфіналі. Гранд-фінал відбудеться у суботу, 17 травня, у Санкт-Якоб-холі, який вражає видовищною сценою. До двадцятки, відібраної глядачами, приєднаються ще пʼять країн — засновниць «Євробачення» та Швейцарія, яка у цьому році приймає конкурс.

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Учасниця з Фінляндії піднялася на гігантському золотому мікрофоні

Другий півфінал вразив блиском образів учасників та сценічних номерів. Представник Австралії співав у величезному міксері, учасниця з Фінляндії — піднялася на гігантському золотому мікрофоні, а Австрії — змагався з хвилями. Саме австрійцям зараз букмекери віддають друге місце, а перше впевнено утримує Швеція.

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Співак JJ з Австрії викликав неабиякий скандал ще до початку конкурсу, бо, за його словами, надихався творчістю російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує агресора та потрапила під заборону у багатьох світових театрах. Також не приховував своєї прихильності до росії і артист з Вірменії Parg, який пройшов до Гранд-фіналу. Під час виступу представниці Ізраїлю Юваль Рафаель у залі лунав свист пропалестинськи налаштованих глядачів.

Після оголошення результатів двох півфіналів став відомий порядок виступу учасників у гранд фіналі. Гурт «Циферблат», який представляє Україну, вийде під номером сім. Напередодні музиканти прийняли участь у великому святі у Базелі, влаштованому на честь Дня вишиванки.

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Відомо, що у Базель відразу після свого великого сольного концерту у Києві, приїхала переможниця «Євробачення-2017» Джамала. Вона стала почесною гостею пісенного конкурсу.

Нагадаємо, вирішувати долю переможців у Гранд-фіналі будуть глядачі та професійне журі від кожної країни. Речницею від України стала співачка Jerry Heil.

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