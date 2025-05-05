Гроші на безпеку та найдовший бірюзовий хідник: у Базелі стартує «Євробачення-2025»

У місто Базель (Швейцарія) почали прибувати делегації країн — учасниць 69-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Цього року будуть змагатися представники 37 країн світу. Від України у Базель прибув гурт «Циферблат», який виступить у першому півфіналі, 13 травня. Музиканти вже провели свою першу сценічну репетицію, представивши костюми, розроблені для хлопців дизайнером Іваном Фроловим. Відомо, що до півфіналу вони будуть дещо змінені.

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Стало відоме, який саме вигляд матиме сцена арени «Санкт-Якобсхалле», де відбудеться «Євробачення-2025». Над її дизайном працював відомий німецький сценограф Флоріан Відер, який вже створював майданчики для пісенного конкурсу. Головною частиною дійства стане подіум, який простягнеться у глядацьку залу. Навколо сцени — спеціальні екрани, які створюють ефект повного занурення у дійство. Відомо, що арена у Базелі вміщує 12 тисяч глядачів. А організація «Євробачення» коштуватиме Базелю понад 40 мільйонів доларів США. Левова частка грошей піде на забезпечення безпеки артистів та гостей конкурсу.

Гурт «Циферблат» виступить у першому півфіналі 13 травня

Під час «Євробачення» на різних майданчиках працюватимуть 3 тисячі волонтерів. Майже все місто буде залучено до свята музики — численні майданчики, виступи артистів та виставки. У Базелі планують розстелити найдовший бірюзовий хідник в історії «Євробачення», який буде йти від Ратуші до сучасного виставкового центру «Мессе». Саме там відбудеться церемонія відкриття конкурсу, а потім традиційно збиратимуться представники всіх делегацій. Відомо, що представники всіх країн-учасниць зʼявляться на бірюзовому хіднику 11 травня.

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Нагадаємо, після першої репетиції гурт «Циферблат», за прогнозами букмекерів, посідає тринадцяте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що організатори «Євробачення-2025» змінили правила.

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