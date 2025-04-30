Креативно: популярна співачка стала речницею Євробачення від України

Підготовка до міжнародного співочого конкурсу Євробачення-2025, який у цьому році пройде у Базелі (Швейцарія), вийшла на фінішну пряму. Вже першого травня туди відправляються представники від України, гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray. Стало відомо, що речницею України на Євробаченні-2025 стане співачка та учасниця Євробачення-2024 Jerry Heil. Саме вона оголосить бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у Базелі.

ВІДЕО ДНЯ

Jerry Heil відреагувала на новину в Instagram

На своїй сторінці у соціальній мережі Jerry Heil виклала невеликий ролик, де співає про своє призначення.

РЕКЛАМА

- Ще так креативно ніколи не оголошували про речників, — прокоментували допис.

Нагадаємо, гурт «Циферблат» з піснею Bird of Pray вийдуть на сцену у першому півфіналі, 13 травня. 15-го травня відбудеться другий півфінал, а гала-вечір, де стане відомим переможець — 17 травня.

РЕКЛАМА

Букмекери оновили свої прогнози щодо можливих переможців. Перше місце незмінно залишається за гуртом зі Швеції. Представники України, гурт «Циферблат», спустився на тринадцяте місце, їх шанси на перемогу оцінюють лише в один процент.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», організатори Євробачення змінили правила.

53

Читайте нас у Facebook