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Збирав гроші на армію росії: за колишнього капітана збірної України з футболу всерйоз взялася прокуратура (фото)
Колишньому футболісту «Шахтаря» та збірної України Анатолію Тимощуку, якого підозрюють у співпраці з фсб, оголошено заочну підозру за допомогу у зборі грошей для військових підрозділів росії, що воюють проти України, повідомляє Київська міська прокуратура.
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру в допомозі державі-агресору колишньому гравцю збірної України з футболу, який тривалий час проживає в росії і підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111−2 КК України)», — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що колишній капітан збірної команди України з футболу з 2017 року працює помічником головного тренера пітерського футбольного клубу «Зеніт». У вересні минулого року його клуб провів матч, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів росії, що комплектуються з футбольних фанів і воюють на території України.
Після закінчення гри футболки із автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати російську армію вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тисяч рублів (приблизно 7500 доларів).
«Гроші від продажу лотів були направлені на допомогу «106-му розвідувальному батальйону» вс рф, відомому як «розвідзагін 106 «москва», а надалі перейменованому в «світлояр» вс рф», — зазначає прокуратура.
Тепер колишньому рекордсменові збірної України (144 матчі у її складі) загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До речі, у повідомленні не називається ім'я, проте, згідно з згаданими біографічними даними, йдеться про Анатолія Тимощука.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну футболіст довгий час не висловлювався на цю тему. А наприкінці 2022 року в інтерв'ю назвав війну проти України «спеціальною військовою операцією» та заявив, що мовчав увесь цей час, оскільки вважає, що «не все так однозначно», і ще він не бачить різниці між народами України та росії.
У січні 2023-о рішенням РНБО України до нього було застосовано персональні економічні санкції, а згодом уродженця Луцька позбавили всіх державних нагород і навіть звання почесного громадянина рідного міста.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анатолія Тимощука за боягузливе мовчання про війну «розмазала» колишня дружина.
Фото ФК «Зеніт»101
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