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Спорт

Колишній гравець футбольної збірної України взяв участь у зборі грошей для окупантів (фото)

14:52 22 вересня 2024
Анатолій Тимощук

Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» та національної збірної України Анатолій Тимощук, який живе в росії, долучився до фінансування армії рф, яка вбиває наших громадян, пише football24.ua.

Зрадник України Анатолій Тимощук зашкварився своєю участю у військовому аукціоні. Помічник тренера Зеніта передав свою футболку з автографом організаторам події в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для путінської армії для вбивства наших громадян.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Вторговані кошти будуть направлені в Курську область», — зазначили організатори аукціону.

Лот Тимощука був проданий за 700 тисяч рублів (приблизно 7500 тисяч доларів).

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Зазначимо, що інші футболісти, тренери та колишні гравці «Зеніта» виручили для потреб військ країни-терориста від 26 до 80 тисяч рублів.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських та українських діячів культури, пропагандистів та спортсменів. Серед 119 осіб під санкції потрапив колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

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