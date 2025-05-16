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Марить, що він бог, одружений з Дженніфер Еністон: зіркова акторка страждає від переслідувача
Дженніфер Еністон, яка нещодавно поділилася, як подолала надзвичайний страх, вже кілька місяців переслідує 48-річний чоловік, з яким вона незнайома. Як з'ясувалося, такий собі Джиммі Вейн Карвайл неодноразово ділився у соціальних мережах, думкою, що якісь невідомі сили тримають їх з Еністон на відстані. Можливо, щоб подолати їх, чоловік врізався автомобілем у ворота біля будинку Дженніфер. Зараз його звинувачують у тяжкому злочині переслідування та вандалізмі, повідомила окружна прокуратура округу Лос-Анджелес, пише NBC News.
48-річний чоловік надсилав акторці неприємні повідомлення у соціальних мережах через голосову та електронну пошту. «Якщо хтось може зв'язатися з Дженніфер Джоанною Еністон Карвайл і повідомити їй про силу, яка намагається відгородити її від мене, ви будете благословенні!» — написав він у жовтні. Після аварії біля воріт охоронець Еністон затримав Карвайла та заарештував його за підозрою у вандалізм ще до прибуття поліції. Подія сталася приблизно о 12:20 в районі Бел-Ейр у Лос-Анджелесі, й спричинила «значну шкоду».
Еністон в той час була вдома, але не постраждала, повідомили джерела в правоохоронних органах. За словами офісу окружного прокурора, вони проситимуть суд встановити винуватцю заставу в розмірі 150 000 доларів. Якщо Карвайл буде визнано винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує три роки ув'язнення у державній в'язниці.
Давній друг Карвайла розповів ЗМІ, що він покинув Міссісіпі у вересні, щоб жити у своїй машині в супермаркеті Walmart у передмісті Лос-Анджелеса Бербанк.
Друг підозрюваного розповів, що той звільнився з роботи п'ять років тому і з того часу перебуває у стані деградації, зокрема, має марення, що він є Христоподібною фігурою, одруженою з Еністон.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярна українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук потерпає від переслідування невідомого чоловіка.
Фото: GettyImages17
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