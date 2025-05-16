Україна має позбавитися схем постачання, коли недобросовісні постачальники перепродують державі китайські дрони по завищених цінах, видаючи за власні розробки. Про це у статті на Цензор.НЕТ пише військовий Сергій Штепа, який є десантником ЗСУ, а також соціологом і блогером. Він наводить приклад українського бізнесмена Олександра Громика та його KTD Group (колись займався виготовленням техніки під брендом Saturn), яких чеські журналісти-розслідувачі HlidaciPes викрили на «перевезенні китайських безпілотників через Чехію та підробці митних документів, щоб завищити вартість цих дронів».

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«Я розумію, що 2022/23 роки ми пройшли під гаслом „краще зброя за будь-яку ціну ніж дешеве нічого“, але зараз вже 2025 рік. Такі схеми давно втратили ореол забезпечення армії та стали виключно способом наживи. Толерувати їх не можна в жодному разі. Це прямий удар по обороноздатності України», — пише Штепа.

За його словами, «потужностей з виробництва власних БпЛА та їхнього випробування на жодному з підприємств Громика немає (хоча Олександр Громик стверджує зворотнє), а ті фотографії, які він викладає у соцмережах, свідчать лише про те, що дрони збирають у Китаї».

При цьому, зазначив Штепа, Громик збирає донати на купівлю в нього дронів Jupiter Hunter-1 UAV (electric) та Jupiter Hunter-1B UAV через платформу Brave 1.

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Скрин braveinventors.com

Десантник вважає, що єдиним виходом є масштабування власного виробництва в Україні та залучення грошей партнерів на це. Першим прикладом подібного співробітництва стала Данія, що минулого року направила 535 млн євро на виробництво САУ, дронів, протитанкових засобів та ракет саме в Україні.

«Наш власний ОПК не критично, а катастрофічно недозавантажений. І Громик та йому подібні гальмують масштабування виробництва зброї в Україні. За „Чеську ініціативу“ ми дякуємо, але масштабувати необхідно саме „Данську ініціативу“. Це питання раціонального використання ресурсів, від чого напряму залежать наші спроможності на фронті», — вважає Штепа.

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Нагадаємо, Данія у 2025 році продовжила вкладати гроші у виробництво зброї в Україні. Данський уряд оголосив про надання 300 мільйонів данських крон (40 мільйонів євро) для створення інноваційного фонду, який буде спрямований на технологічний розвиток України на полі бою. Раніше Данія оголосила про виділення 830 мільйонів євро із заморожених активів рф для фінансування закупівлі зброї в українських виробників.

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