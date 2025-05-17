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Дуже схожа на Бреда Пітта: у мережі з’явилися нові фото старшої біологічної доньки актора
Поки голівудська зірка Бред Пітт продовжує «завойовувати» свою нову дівчину, його шанувальники стежать за долею дітей актора.
Зокрема, у мережі з'явилося нове відео з танцями старшої рідної доньки Пітта та Джолі, 18-річної Шайло. Ролик із танцювальної студії, яку вона вже давно відвідує, опубліковано на її фанатській сторінці в Instagram.
У відео Шайло танцює у першому ряду у групі з іншими дівчатами. У коментарях користувачі пишуть, що вона почала рухатися більш пластично та жіночно. Тут же опубліковано нові фото Шайло у компанії друзів зі студії.
Шайло Джолі вже багато років займається танцями: у мережу періодично потрапляють відео з її виступами. Джерела, близькі до сім'ї 49-річної актриси, відзначають, що для її доньки танці є чимось більшим, ніж просто захоплення.
Шайло має і акторський досвід: ще маленькою вона зіграла у фільмі «Маліфісента», де її мати виконала головну роль.
Шайло — старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Крім того, актори мають 16-річних близнюків Нокса і Вів'єн, а також трьох прийомних дітей. Джолі і Пітт офіційно розлучилися наприкінці 2024 року після двох років спільного життя і восьми років після судових позовів.
Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Бен Аффлек після розставання з Дженніфер Лопес підтримує стосунки з колишньою дружиною Бреда Пітта Анджеліною Джолі.91
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