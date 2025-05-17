Національна гвардія України отримала покращений «Град»: експерт знайшов у ньому сумнівне рішення

В умовах постачання окупантам військової техніки з КНДР української армії доводиться нарощувати бойову міць своїх підрозділів. Так, частини Національної гвардії України прийняли на озброєння поліпшену версію 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град».

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Як повідомляє прес-служба НГУ, було розроблено технічне завдання, яке передбачало глибоку модернізацію платформи та бойових систем. Зокрема, базове шасі на основі радянського автомобіля «Урал» замінено сучасною платформою MAN (6×6), яка забезпечує кращу мобільність, прохідність та надійність у складних умовах бойових дій.

Поліпшення також торкнулися ергономіки та безпеки екіпажу. Нова машина має комфортніші умови для роботи особового складу, зокрема, за рахунок оновленої кабіни та оптимізованого внутрішнього простору. Встановлено засоби РЕБ та інші рішення, які допоможуть ефективніше застосовувати таку техніку в умовах бойових дій.

Також передбачена можливість транспортування додаткового боєкомплекту, що збільшує автономність бойової машини.

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«Ключовим елементом модернізації стала інтеграція сучасних систем управління вогнем та наведення. Нові цифрові комплекси дозволяють значно точніше та оперативніше здійснювати виявлення цілей, розрахунок координат та відкриття вогню. Системи вертикального та горизонтального наведення отримали електричні приводи з дистанційним управлінням, що підвищує швидкість реакції та точність бойової роботи», — сказав командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

Військовий експерт Андрій Харук зазначив, що німецьке тривісне повнопривідне шасі MAN дозволило організувати стелаж для снарядів другого залпу, що здається позитивом, який «збільшує автономність бойової машини». Але насправді не все так просто.

«Реактивна артилерія — це не ствольна, з капоніра не постріляєш. За умови засилля дронів два залпи з однієї позиції теж не даватимеш. А міняти позицію, везучи на собі сорок незахищених реактивних снарядів під постійною загрозою атаки дронів — рішення не найкраще», — каже експерт, наголошуючи на серйозному ризику перевезення з собою великого запасу снарядів.

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Вирішенням цього питання може стати встановлення на РСЗВ засобу радіоелектронної боротьби, що передбачено для покращеного «Града» у штатному порядку і без чого їм краще на фронті не з'являтися. Інтеграцію ж у РСЗВ сучасних систем управління вогнем та наведенням експерт назвав ключовим елементом модернізації.

Раніше окупанти визнали, що їхня найсучасніша і розпіарена БМП-3 за всіма основними параметрами програє американській БМП Bradley M2A2 ODS SA.

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