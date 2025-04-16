Окупантів приголомшили правдою про один з їхніх «аналоговнет»: що показало порівняння з американською технікою

Хоча російські окупанти періодично отримують нову техніку, яка перевершує українську, як з'ясувалося, один із предметів гордості російського ВПК виявився нікуди не придатною зброєю. Йдеться про БМП-3, чиє виробництво розпочали ще 1987 року.

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Як повідомляють пропагандистські Telegram-канали, 38-й Науково-дослідний інститут бронетанкової техніки міноборони рф опублікував результати досліджень БМП Bradley M2A2 ODS SA. Його результати фактично знищили черговий «аналоговнет» росії в особі БМП-3, який поступався американській техніці майже за всіма параметрами.

Згідно з висновками доповіді, БМП М2А2 Bradley ODS SA перевершує БМП-3 за такими характеристиками:

1) По протиснарядній, протипульній та протимінній стійкості.

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Так, за протимінним захистом Bradley перевершує БМП-3 за рахунок двох листів з алюмінію та сталі, встановлених на днищі, змонтованого всередині протимінного полімерного килимка і встановлених крісел десанту, що амортизують.

Бортова проєкція забезпечує захист від 30 мм снаряда пострілу 3УБР6, не забезпечує захист від 30-мм снаряда пострілу 3УБР8. Лобова проєкція забезпечує захист від 30-мм снаряда пострілу 3УБР8, що вище за рівень захисту лобової проєкції БМП-3.

Лобова проєкція з блоками ДЗ забезпечує захист від кумулятивних гранат типу ПГ-9ВС та ПГ-7ВЛ; бортова проєкція із блоками ДЗ забезпечує захист від кумулятивних гранат типу ПГ-9ВС, не забезпечує захист гранати типу ПГ-7ВЛ.

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2) За вогневою міццю.

За щільністю бою 25-мм автоматична гармата М242 вдвічі перевищує 30-мм автоматичні гармати 2А42 і 2А72, що підвищує дальність дійсної стрільби; по бронепробивності 25 мм БПОС у 2 рази перевищує 30-мм БПС пострілу 3УБР8.

3) За експлуатаційно-технічними характеристиками.

По можливості доступу до бойового відділення з десантного; ремонтопридатності по силовому блоку, генератору, бойовому відділенню та стволу гармати; тривалості технічного обслуговування основних вузлів та агрегатів за рахунок зручності доступу; тривалості та трудомісткості заміни основних вузлів та агрегатів.

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4) За характеристиками ергономіки.

За рахунок більшого обсягу заброньованого простору, наявності апарелі у десантному відділенні, відсутності між робочими місцями командира та навідника елементів конструкції, що перешкоджають вільному переміщенню екіпажу з бойового відділення до десантного відділення.

Перевага БМП-3 над американською Bradley відзначається лише по динамічності, запасу ходу, прохідності та можливості подолання водної перешкоди на плаву, а також завдяки наявності 100-мм гармати.

Втім, як зізнаються самі росіяни, 100-мм гармату намагаються особливо не використати, попри її міць. Причина тому — слабка броня БМП-3, при її пробитті та попаданні снаряда в боєзапас зі 100-мм снарядами відбувається їхня детонація і всі, хто знаходяться всередині БМП-3, заживо згорають. Тобто насправді навіть цієї переваги російський «аналоговнет» позбавлений, а здатність долати річку фактично також мало затребувана.

Тим часом Німеччина готова передати Україні далекобійні ракети, які можуть дістати до москви.

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