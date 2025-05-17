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Військовий побив мобілізованого у Вінницькому ТЦК: що відомо про конфлікт
У Вінниці стався скандал, пов'язаний з ТЦК — чоловіка побили на пункті попереднього збору мобілізованих.
У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили ситуацію.
Військкоми пишуть, що громадянина, якого підозрюють у порушенні правил військового обліку, доставили до пункту попереднього збору з метою подальшого відправлення до навчального центру.
На цьому пункті сталося побиття співробітником ТЦК. Інцидент зняли на відео та опублікували у соцмережах.
У ТЦК повідомили, що вже розпочалось розслідування щодо перевищення службових повноважень із використанням фізичної сили.
Також працівники ТЦК зазначили, що допомагають поліцейським розслідувати цю справу. Крім того, усі необхідні кадрові рішення в Центрі приймуть згідно із законом.
Постраждалого перевірили лікарі та не виявили у нього травм або пошкоджень.
За попередньою інформацією, військовослужбовець, який фігурує в інциденті, раніше брав участь у бойових діях, де зазнав поранень і контузій.
«Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні діяти виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали про скандал у ТЦК на Закарпатті. Там дочка заявила, що її батько помер після того, як його затримали й побили у ТЦК.136
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