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Військовий побив мобілізованого у Вінницькому ТЦК: що відомо про конфлікт

19:27 17 травня 2025
Військовий, фото з відкритих джерел

У Вінниці стався скандал, пов'язаний з ТЦК — чоловіка побили на пункті попереднього збору мобілізованих.

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили ситуацію.

Військкоми пишуть, що громадянина, якого підозрюють у порушенні правил військового обліку, доставили до пункту попереднього збору з метою подальшого відправлення до навчального центру.

На цьому пункті сталося побиття співробітником ТЦК. Інцидент зняли на відео та опублікували у соцмережах.

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У ТЦК повідомили, що вже розпочалось розслідування щодо перевищення службових повноважень із використанням фізичної сили.

Також працівники ТЦК зазначили, що допомагають поліцейським розслідувати цю справу. Крім того, усі необхідні кадрові рішення в Центрі приймуть згідно із законом.

Постраждалого перевірили лікарі та не виявили у нього травм або пошкоджень.

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За попередньою інформацією, військовослужбовець, який фігурує в інциденті, раніше брав участь у бойових діях, де зазнав поранень і контузій.

«Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні діяти виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про скандал у ТЦК на Закарпатті. Там дочка заявила, що її батько помер після того, як його затримали й побили у ТЦК.

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